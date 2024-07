Feijóo, sobre si le preocupa que Vox rompa pactos en CCAA: "Lo que me preocupa es ser coherente con lo que uno piensa"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves la importancia de ser "coherente con lo que uno piensa" en medio de la crisis abierta con Vox y la posible ruptura de los pactos autonómicos que mantienen ambas formaciones. "Lo que me preocupa es ser coherente con lo que uno piensa", ha declarado Feijóo en los pasillos del Congreso al ser preguntado expresamente si al PP le preocupa que la formación de Santiago Abascal decida esta tarde dar el paso de romper esos acuerdos de gobierno. El PP y Vox gobiernan juntos en Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura. Un día después de que las CCAA del PP dieran el visto bueno al reparto de menores migrantes no acompañados en la Conferencia Sectorial convocada en Tenerife, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha culpado directamente a Feijóo de la ruptura de los gobiernos de coalición y ha instado a los 'populares' a dar "explicaciones" por aceptar ese reparto de menores, una línea roja para Vox. ALVISE, UNA DE LAS POSIBLES CAUSAS DEL "ÓRDAGO" "Tranquilidad" es el mensaje que han repetido este jueves varios miembros de la cúpula del PP ante esa posible ruptura de los acuerdos, subrayando además que esas autonomías tienen aprobados los Presupuestos de 2024, lo que da "estabilidad" a esos ejecutivos regionales. Desde la cúpula del PP están convencidos que la distribución de los menores migrantes es una "excusa" y que este "órdago" de Vox obedece en realidad a otras circunstancias, como buscar notoriedad al estar desdibujado en los últimos meses. Además, citan como posible razón la irrupción de Alvise en el Parlamento Europeo, algo que, según fuentes del PP, hace que los de Abascal ahora quieran "buscar relevancia". "Esto no es por 30 menores migrantes porque ese reparto ya se venía haciendo en las comunidades", resume un miembro de la dirección del PP, que recalca que Vox ha recibido un "toque atención" con 'Se Acabó la Fiesta' "y eso les genera tensión". En 'Génova' insisten en que la decisión que han tomado sus autonomías es "coherente". "Estamos tranquilos porque hemos hecho lo que tenemos que hacer. Nuestra decisión es coherente y explicable", han añadido las fuentes consultadas. EL PP DICE QUE A SÁNCHEZ "SE LE CAE EL DISCURSO" Además, fuentes del equipo de Feijóo consideran que, si al final se produce esa ruptura, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "se le cae el discurso" de asociar continuamente al PP con la "ultraderecha" de Vox. Desde 'Génova' han confirmado que hasta este momento no se ha producido ningún contacto entre Feijóo y Abascal. El líder del PP sí que ha estado informado de la situación por sus presidentes autonómicos, con los que ha conversado por teléfono. Los 'populares' no quieren adelantar acontecimientos, a la espera de la decisión que finalmente tome esta tarde Vox en su Comité Ejecutivo Nacional pero subrayan: "Cuando uno no está en una casa cómodo, tiene que hacer lo que considere oportuno". Eso sí, fuentes del PP han admitido que esa ruptura no es un camino tan sencillo porque no todos los cargos de Vox quieren abandonar sus actuales responsabilidades en los gobiernos autonómicos, que acaban de cumplir un año.

Compartir nota: Guardar Nuevo