Carmen Calvo defiende que la amnistía debe otorgarla el Parlamento y por tanto no debe pronunciarse el Consejo de Estado

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, considera que esta institución no tenía que pronunciarse respecto a la Ley de Amnistía aprobada para beneficiar a los implicados en el proceso independentista en Cataluña y señala que es una facultad que corresponde otorgar a las Cortes Generales y no al Gobierno. Calvo ha hecho estas declaraciones al ser interrogada sobre si esa norma se debió tramitar como proyecto de ley, a iniciativa del Gobierno, para que así fuese necesario el informe del Consejo de Estado y de otros organismos, en lugar de como proposición de ley, a iniciativa de los grupos parlamentarios, como finalmente sucedió. A su juicio es "evidente" que "con arreglo a los parámetros constitucionales quien puede tomar esa decisión es el Parlamento y no el Gobierno", debido a las características del "instituto jurídico de la amnistía, que es el derecho de gracia", según ha indicado en la rueda de prensa en la que ha presentado la memoria de la institución correspondiente al año 2024. Calvo, que es presidenta del Consejo de Estado desde el pasado mes de marzo, dice que se refiere a la norma "jurídicamente" y remarca que no se pronuncia sobre el contenido de la misma. Así, ha señalado que tiene opinión jurídica y personal de todos los temas sobre los que le han preguntado pero hay algunas que "no puede ni debe" pronunciarse públicamente, según ha indicado. NO SE PRONUNCIA SOBRE PROPOSICIONES DE LEY En la misma línea señala que el Consejo de Estado no dictamina las proposiciones de ley, que nacen del Congreso de los Diputados, "el corazón de la democracia", porque allí están sentados los representantes directos de la soberanía del pueblo español. Para Calvo, los parlamentarios pueden tomar las iniciativas "que consideren oportunas", porque rendirán cuentas ante las urnas y ante el Tribunal Constitucional, que es quien puede dictaminar la constitucionalidad o no de una norma, según subraya. "A nadie más le corresponde interceptar ese camino, por lo tanto el Consejo de Estado está bien centrado en asesorar al Gobierno en los proyectos de ley", ha zanjado. "LA AMNISTÍA SIGNIFICA QUE EL PODER JUDICIAL NO EXISTE" No obstante, Calvo se ha pronunciado previamente respecto a la amnistía, en concreto el pasado 15 de febrero, días después de que el Gobierno la designase para ser la nueva presidenta del Consejo de Estado, defendió la norma y dijo que es "el pueblo soberano" a través de las Cortes Generales quien la otorga. Por el contrario, en junio de 2021 cuando era vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, que acababa de conceder los indultos a los líderes independentistas condenados por el procès, Calvo aseguraba que la amnistía no era viable en ninguna democracia. "La amnistía no es posible en nuestro país ni en ninguna democracia, porque la amnistía borra el delito, lo que significa que el Poder Judicial no existe", dijo entonces en una entrevista en Rac1, recogida por Europa Press.

