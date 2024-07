El PP pide por carta a Von der Leyen el despliegue de Frontex en Canarias y solidaridad de la UE reubicando migrantes

La jefa de la Delegación Española del PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido a la Comisión Europea "tomar conciencia de la situación de emergencia migratoria" que se está viviendo en Canarias y "adoptar medidas urgentes para aliviarla", como el despliegue urgente en Canarias de efectivos de Frontex. También reclama solidaridad europea que se "se materialice en un programa de reubicación urgente, en particular de menores no acompañados y otras personas vulnerables". Así se recoge en una carta que Montserrat ha enviado este martes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, bajo el título "Emergencia migratoria en las Islas Canarias", justo un día antes de que se celebre en Tenerife la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que reunirá al Gobierno y a las CCAA para acordar el reparto de menores migrantes no acompañados. Hace justo una semana en Cascais (Portugal), el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya reclamó ayuda a Europa para "controlar" la inmigración irregular ante la situación "límite" que viven autonomías como Canarias y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "llegar muy tarde" a este asunto. Lo hizo en presencia de Von der Leyen, que asistió a esas mismas jornadas del Partido Popular Europeo (PPE). NECESIDAD DE TOMAR "MEDIDAS URGENTES" Montserrat justifica su misiva asegurando que quiere trasladar a Von der Leyen "la grave situación que se está viviendo en las Islas Canarias a causa del aumento de la entrada de inmigrantes irregulares y la necesidad de tomar medidas urgentes". Así, destaca que, según las cifras publicadas por Frontex, "entre enero y mayo de 2024 las entradas irregulares por Canarias se han disparado un 303% respecto al mismo periodo de 2023". "En total han llegado casi 18.000 migrantes en tan solo cinco meses y es muy probable que estas cifras se agraven durante el verano", añade. Montserrat asegura que, ante "la inacción" del Gobierno de España, el PP solicita que la Comisión Europea "active de manera inmediata todas las políticas, instrumentos y herramientas en su mano para hacer frente a la situación migratoria en las islas Canarias". "En concreto, España se beneficiaría del despliegue urgente en Canarias de efectivos de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo (EUAA) para ayudar con la gestión de las solicitudes de asilo y apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la recolección de información sobre redes de tráfico de inmigrantes", señala en su carta. Además, la portavoz de los 'populares' en Bruselas demanda que la Comisión Europea "complete la aplicación del Plan de Acción sobre las Rutas del Mediterráneo Occidental y del Atlántico, presentado en junio del año pasado". ACTIVAR EL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UE También reclama "que la solidaridad de la UE con Canarias y con España se materialice en un programa de reubicación urgente, en particular de menores no acompañados y otras personas vulnerables, al amparo de Mecanismo de Solidaridad Voluntaria y con el apoyo de la Comisión y de la EUAA". Asimismo, y "dado el riesgo de que la presión migratoria en la ruta canaria se incremente durante los próximos meses", el PP pide que la Comisión Europea "evalúe de manera continua si se dan las condiciones para activar el artículo 78(3) del Tratado de Funcionamiento de la UE, que prevé medidas extraordinarias ante situaciones de emergencia migratoria". "Instamos a la Comisión Europea a tomar conciencia de la situación de emergencia migratoria que se está viviendo en las Islas Canarias y a adoptar medidas urgentes para aliviarla", finaliza Montserrat su carta, que ha recogido Europa Press.

