El Real Madrid hace oficial el fichaje de la campeona del mundo' y 'olímpica' Eva Navarro

Madrid, 6 jul (EFE).- El Real Madrid ha anunciado el fichaje de la atacante de 23 años Eva Navarro, campeona del mundo con la selección española e integrante de la lista para los Juegos Olímpicos de París 2024 y que había jugado en el Atlético de Madrid las dos últimas temporadas.

Nacida en Yecla, Navarro debutó como profesional en el 2018 de la mano del Levante. Ya en el 2022 se marchó al conjunto rojiblanco, con el que se proclamó campeona de la Copa de la Reina en la temporada 2022-2023. Este curso en la Liga F ha anotado 6 goles y ha repartido 8 asistencias.

Convocada por primera vez con la selección absoluta en el 2019, cuatro años más tarde se proclamó campeona del mundo en Australia y Nueva Zelanda. Además en categoría sub-17 es igualmente campeona del mundo y también de Europa, cosechando ambos títulos en Lituania y Uruguay en el año 2018.

"Soy una persona muy divertida, con unos objetivos marcados. Llego a este club para aprender muchas cosas y ojalá pueda ganar muchos títulos. Es un sueño, toda futbolista quiere jugar en este club", manifestó en declaraciones difundidas por el club.

"Cuando supe que el club me quería, no me lo pensé ni dos veces. Decido llegar aquí con muchas ganas de disfrutar sobre todo de este club, de ganar muchos títulos. Todo el mundo es del Real Madrid en mi casa y siempre he visto al equipo por la tele conseguir proclamarse campeón de la Liga de Campeones. Cuando pude firmar mi contrato y vi todas 'Champions' que han conseguido fue un orgullo, algo muy bonito", agregó.

Sobre lo que puede dar, indicó: "Quiero aportar mucho gol, dar muchísima velocidad al equipo. Juego en varias posiciones y vengo con muchísimas ganas. Sobre todo tengo muchísimas ganas de conocer a las compañeras que aún no conozco, de otras muchas soy amiga".

"Llego a este club teniendo la suerte de jugar Champions y queriendo ganar todos los títulos que se puedan ganar. No me imagino el día que tenga que vestirme, salir al campo y jugar unos minutos. Deseo que llegue ese día y disfrutarlo al máximo", completó.

Este es el quinto fichaje que anuncia el Real Madrid tras las llegadas de la sueca Filippa Angeldahl, de la alemana Melanie Leupolz, de la francesa Maëlle Lakrar y de la también española Alba Redondo. EFE

cmg/lm