El joven saharaui continúa en el aeropuerto de Bilbao al negarse el piloto a llevarle en el vuelo para Marruecos

El joven saharaui, retenido en el aeropuerto de Loiu desde hace 12 días, continúa en estas instalaciones, ya que el piloto del avión que le iba a devolver a Marruecos se ha negado a llevarle en su vuelo y será este sábado cuando se intentará nuevamente que viaje a este país, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press. En principio, estaba previsto que el vuelo, de la compañía Air Arabia, partiera con destino a Tánger con él a bordo a las tres de la tarde de Loiu, pero finalmente no ha sido así y será este sábado cuando se intentará nuevamente devolver a este joven a Marruecos, después de que el Ministerio del Interior le denegara el asilo político. Al parecer, el piloto ha estimado que el vuelo "no era seguro" con el joven a bordo y se ha negado a llevarle en el avión a Marruecos, que finalmente ha despegado sin él. Por lo tanto, será este sábado cuando el joven, que, según las mismas fuentes, ya no tiene "inconveniente" en volar a Marruecos, viajará a este país. Mientras eso ocurre, continúa en dependencias de la Policía Nacional en el aeropuerto de Loiu, a donde se habían desplazado algunos representantes de la Juventud Activa Saharaui y el Movimiento antirracista Vizcaya para evitar que el joven fuera devuelto a Marruecos y que han mostrado su alegría cuando han conocido que no había volado en el vuelo previsto. El joven había iniciado este pasado miércoles una huelga de hambre para denunciar el riesgo que corría de ser expulsado, y fue trasladado este jueves por la noche al hospital para ser sometido a un chequeo para comprobar su estado de salud. Tras las pruebas, sobre las dos de la madrugada fue dado de alta y regresó al aeropuerto de Loiu, donde continuará, al menos, hasta este sábado. La Audiencia Nacional denegó este pasado jueves la medida cautelar solicitada para evitar la deportación a Marruecos del joven saharaui.

