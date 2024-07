Abascal defiende su relación con Meloni "más allá de los grupos" del Parlamento europeo tras unirse a Orbán

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este viernes que su "relación personal" con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, trasciende "más allá de la política diaria y coyuntural" y de los grupos parlamentarios de la Eurocámara, una vez que su formación ha anunciado que se unirá al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en Bruselas. "No se equivoquen los simples, ni los manipuladores, ni los buitres oportunistas", ha acusado el líder de Vox en un mensaje publicado en la red social X, que ha recogido Europa Press, en el que ha insistido en que "existe un lazo personal, político y moral" con la mandataria italiana. Así, ha explicado que "la relación bilateral" de Vox con Fratelli D'Italia "va mucho más allá de los grupos en el Parlamento Europeo". "Porque es un proyecto histórico común que, con todos los aliados, reconstruirá Europa", ha aclarado Abascal. Vox ha confirmado que no se unirá en la Eurocámara al grupo de Conservadores y Reformistas (ECR) al que ha pertenecido durante la anterior legislatura y en el que se encuentra Meloni, sino que se adherirá a 'Patriotas por Europa', el nuevo grupo que trata de sacar adelante el primer ministro húngaro. Este anuncio se da después de que este mismo lunes el partido se mostrase "encantado" de la creación del nuevo grupo en el Parlamento Europeo alegando que son "patriotas" y "comparten" objetivos con ERC, pero mantuviesen que no tenían previsto abandonar el grupo en el que se enmarcaron en su primera legislatura en el Parlamento Europeo.

