Gamarra avisa que la revisión de los ERE por el TC "sorprende a la sociedad" y hace que tenga "dudas" sobre su labor

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido este miércoles de que el camino del Tribunal Constitucional "revisando sentencias" del Tribunal Supremo en el caso de los ERE de Andalucía "sorprende a la sociedad española". A su entender, eso hace que los españoles "tengan dudas lógicamente" sobre esa actuación del tribunal de garantías. "Se lleva a cabo un camino que sorprende a la sociedad española", ha declarado Gamarra, para añadir que también hay un debate desde el punto de vista jurídico del papel del Constitucional "no como una instancia de amparo, sino como una sala de revisión dentro del procedimiento judicial". Así se ha pronunciado después de que el Tribunal Constitucional también haya exonerado parte de la malversación por la que se condenó en el 'caso de los ERE' al exconsejero de Empleo de Andalucía Antonio Fernández, quien permanece en la cárcel. DICE QUE A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA NO "RECONFORTA" LO QUE ESTÁ PASANDO Gamarra ha señalado que el caso de los ERE es "el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia", con un dinero que "nunca" llegó a los parados andaluces sino que su destino fueron "juergas", "prostitución" y "consumo de cocaína". "Este caso afecta directamente al Partido Socialista. Es el mayor caso de corrupción, no sólo por el montante económico, sino también por la cantidad de dirigentes socialistas que han estado afectados y por la cantidad de piezas y de causas que han estado relacionadas con la misma", ha enfatizado. Al ser preguntada también si no se está contribuyendo a que los ciudadanos desconfíen de la Justicia, después de que el PP ponga en duda la labor del TC y el Gobierno a su vez critica al Supremo, Gamarra ha indicado que a la sociedad española no "reconforta" lo que está sucediendo porque "se está llevando a cabo es una revisión de las sentencias desde un tribunal de garantías", que "está funcionando como una instancia de casación y de revisión de esas sentencias". Además, ha criticado que personas que forman parte del TC y "han estado en el Consejo de Ministros o en el propio Gobierno", en alusión al exministro Juan Carlos Campo o la exalto cargo Laura Díez, no se estén "absteniendo de conocer en estas causas que afectan al Partido Socialista". Según ha añadido, desde que Cándido Conde-Pumpido preside el TC este tribunal "funciona con bloques", en vez de apostar por el consenso, algo que, a su juicio, evidencia un "cambio sustancial en el funcionamiento" del Constitucional. RECUERDA QUE PUMPIDO SE ABSTENÍA CUANDO ESTABA EN EL SUPREMO Gamarra ha indicado que Conde Pumpido, como magistrado del Tribunal Supremo, "se apartó de conocer de algunos de estos asuntos porque había actuado como fiscal general del Estado" pero ahora "no lo hace". A su juicio, son hechos que ponen "en duda la imparcialidad" del tribunal de garantías y hacen que "los españoles tengan sus dudas lógicamente". Eso sí, Gamarra ha recalcado que "no se podrá borrar que están ante el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia" que "ha tenido como protagonistas a dirigentes socialistas". "Eso no habrá resolución del Tribunal Constitucional que pueda borrarlo", ha finalizado.

Compartir nota: Guardar Nuevo