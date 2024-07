Abascal celebra que el Supremo rechace amnistiar la malversación a Puigdemont: "Decencia entre tanta ignominia"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha saludado este lunes que el Tribunal Supremo (TS) haya rechazado amnistiar la malversación al eexpresidente catalán Carles Puigdemont y mantenga su orden de detención, afirmando que la decisión muestra "un poco de decencia entre tanta ignominia". En concreto, los magistrados que juzgaron el 'procés' en el Tribunal Supremo han rechazado amnistiar la malversación al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ha sido el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, el que también ha rechazado perdonar la malversación a Puigdemont. La Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del 'procés' al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea (UE). Para el líder de Vox, la decisión del Supremo otorga "un poco de decencia entre tanta ignominia", según ha indicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter). Posteriormente, el coordinador nacional jurídico de Vox y líder de la delegación en Bruselas, Jorge Buxadé, ha celebrado la decisión del TS y ha recalcado que la amnistía "no puede aplicarse en ningún moemento ni en ningún caso por ser radicalmente inconstitucional y contraria al Tratado de la Unión Europea, de acuerdo con la jurisprudencia del mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea". QUE LOS RESPONSABLES CUMPLAN CONDENA En esta línea, ha garantizado que Vox "luchará por la inaplicación de la amnistía", ley que ha tildado de "injusta e inmoral". "No vamos a parar hasta que los responsables sean juzgados y cumplan su condena", ha adelantado. Además, ha descartado la posibilidad de que Vox presente una cuestión al Tribunal Constitucional (TC) porque "es el tribunal del PSOE al servicio de los intereses" del presidente, Pedro Sánchez. De hecho, cree que "sería la peor de las opciones". Por su parte, la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha valorado positivamente la decisión del Tribunal Supremo, tal y como había solicitado Vox. No obstante, reconoce que aún queda en duda la aplicación para el delito de desobediencia. Otros rostros de Vox, como el diputado David García o el eurodiputado Hermann Tertsch se han expresado en la misma línea, pidiendo el ingreso del expresidente y el resto de condenados en prisión.

