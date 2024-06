España destinará 180 millones en cuatro años a cooperación con Senegal con la mirada puesta en la juventud y el empleo

España destinará 180 millones de euros a cooperación al desarrollo durante los próximos cuatro años con la mirada puesta principalmente en la juventud y el empleo, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante su visita a Senegal. El ministro, que se ha reunido con su homóloga senegalesa, Yassine Fall, así como con el presidente del país, Bassirou Diomaye Faye, en el primer contacto con el nuevo Gobierno tras su elección en marzo pasado, ha anunciado que el nuevo Marco Asociación País (MAP) estará dotado de al menos 180 millones de euros. Dicho documento recoge la estrategia compartida por los dos países de cara a la cooperación al desarrollo para el periodo 2024-2028. Se trata de una cifra histórica, un 33% superior a los 135 millones de euros que se dedicaron a cooperación al desarrollo con Senegal. "Normalmente se superan esos montantes", ha resaltado, como ha ocurrido con el anterior, destacando que en estos momentos ya se están desembolsando 27 millones al año. Este incremento se enmarca en el hecho de que África Occidental será una de las grandes áreas prioritarias, al nivel de otras en América Latina, en el nuevo Plan Director que fija las prioridades de la Cooperación Española, que verá próximamente la luz, y Senegal en concreto será país prioritario. Dicho Plan Director tiene como uno de sus pilares fundamentales la juventud y el empleo, una de las grandes reclamaciones que vienen haciendo los países de la región al Gobierno español. Así pues, desde Exteriores apuntan a que buena parte de esos 180 millones de euros estarán destinados a proyectos con los que promover la formación y el empleo para dar salidas a los jóvenes y tratar con ello de evitar que busquen un futuro mejor emigrando fuera de Senegal, teniendo en cuenta que la mitad de la población son menores de 19 años. IMPULSAR LA MIGRACIÓN CIRCULAR En este sentido, con su homóloga senegalesa han acordado explorar cómo impulsar la migración circular, es decir, las contrataciones en origen y el posterior retorno a Senegal, que aún tienen "cifras muy modestas". Aquí, han hablado de la posibilidad de incluir el sector de los conductores, ante la demanda de camioneros que existe en España, ha explicado, y otros sectores, ya que hasta ahora los proyectos han sido sobre todo con empleos en la agricultura. Asimismo, también se sopesa la idea de que parte de los fondos que se destinarán a cooperación en los próximos años puedan servir para establecer un programa que apoye a los senegaleses de la diáspora que "quieren volver a Senegal con sus conocimientos, pero que necesitan algún tipo de ayuda". Además, el Gobierno senegalés ha trasladado su interés en retomar el programa de escuelas taller que ya hubo en el pasado para ayudar a formar a jóvenes en rehabilitación de patrimonio en la zona de Saint Louis, una de las principales ciudades del país, ha precisado el ministro, que ha resaltado el patrimonio histórico que tiene este país africano. PRIMER CONTACTO CON EL NUEVO GOBIERNO El de Albares ha sido el primer contacto formal con Faye y su Gobierno, si bien el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya habló por teléfono con el nuevo mandatario senegalés para felicitarle por su victoria y el jefe de la diplomacia había hecho lo propio con su homóloga. El ministro ha aprovechado su reunión para invitar al mandatario a visitar España para reunirse con Sánchez y con el Rey y también ha trasladado una invitación a su colega senegalesa. La tensión política que se vivió el año pasado en Senegal previa a las elecciones en las que el entonces mandatario, Macky Sall, no podía concurrir y el encarcelamiento del principal líder opositor y ahora primer ministro, Ousmane Sonko, llevaron a muchos senegaleses a abandonar el país, con las islas Canarias como destino. La elección de Faye, propuesto por Sonko al no poder presentarse él a las presidenciales, ha calmado en gran medida la situación en Senegal. "Empieza a haber una moderación en cuanto a las cifras" de senegaleses que llegan al archipiélgado, ha apuntado Albares, si bien ha dejado claro que no es un asunto de su competencia y por tanto no puede ofrecer esos datos. Según ha precisado, la cooperación en materia migratoria con el nuevo Gobierno "es excelente". Además de con el presidente y con la ministra de Exteriores, Albares también se reunió el miércoles por la tarde, a su llegada a Dakar, con el ministro del Interior senegalés, Jean Baptiste Tine. SENEGAL QUIERE CORTAR LOS FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES Su homóloga senegalesa, según Albares, le ha trasladado el deseo del nuevo Gobierno de "estrechar todavía más la cooperación y hacer todo lo posible para cortar en estos momentos ese flujo migratorio irregular hacia Canarias e ir dirigiendo a la gente hacia las vías de migración legal y regular, como son las nuevas vías que queremos explorar de migración circular". Con todo, según los datos de la Agencia de Fronteras de la UE (Frontex), los senegaleses constituyen la segunda nacionalidad con más llegadas a las Canarias en lo que va de año. Según estos datos, de los 17.976 inmigrantes ilegales contabilizados por Frontex hasta mayo, un 303% más en comparación con el mismo periodo de 2023, 8.047 eran malienses, 3.728 senegaleses, 1.682 mauritanos y 1.369 marroquíes, mientras que del resto no se conoce su nacionalidad. Para España Senegal es un socio fundamental en una región, como la de África Occidental, especialmente convulsa en los últimos años, con sucesivos golpes de Estado en los vecinos países del Sahel. En este sentido, el ministro ha puesto en valor el papel de "puente" entre las juntas militares que gobiernan Malí, Burkina Faso y Níger, y la Comunidad de Económica de Estados de África Occidental (CEDAO).

