Tudanca (PSOECyL) cree Gallardo (Vox) debe dimitir o Mañueco cesarle después de llamar "traidor" al PP por el CGPJ

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, debe dimitir o ser cesado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, después de que el de Vox tildara de "traidores" a los 'populares' tras el acuerdo del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ). En su intervención en el Debate de Política General celebrado este miércoles en las Cortes el líder socialista ha destacado que ayer "por fin" se llegó a un acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ tras seis años de "bloqueo", lo que ha considerado "una gran noticia para el estado". "El cumplimiento de la Constitución y las leyes siempre lo es, pero, además, la recuperación del diálogo y del consenso en este momento, es una señal especialmente positiva para nuestra democracia", ha defendido. No obstante, Tudanca ha relatado que este acuerdo "no le ha sentado muy bien" al vicepresidente de la Junta quien, a través de la red social 'X', tildó al PP de "traidores". "¡Traidores! Cómplices del golpe de Estado, incluso, han dicho, fíjense si estarán enfadados que, hoy, han echado del escaño a la número dos de su partido, la Gamarra, que venía a tutorizarle", ha exclamado el portavoz socialista. Así, tras las palabras de García-Gallardo, Tudanca ha considerado que en este debate sólo hay dos posibilidades: "Si el señor García-Gallardo considera que está compartiendo gobierno con un partido de traidores, debería dimitir. Si no, usted debería cesarle porque no puede gobernar con quienes le lanzan tan graves acusaciones, es decir, si Vox tiene algo de dignidad debería irse, si la tiene usted debería echarles o perderá toda la autoridad mancillando la institución que preside".

