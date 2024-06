PNV confía en que el 'aggiornamento' de EH Bildu en Madrid llegue al autogobierno y permita un acuerdo con PNV y PSE

El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, confía en que el 'aggiornamento' de EH Bildu en otras materias con el Gobierno central llegue también al ámbito del autogobierno y "posibilite dar pasos adelante" para "confluir en una propuesta de país asumible, no solo por PNV y EH Bildu, sino también por el Partido Socialista". En una entrevista a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Mediavilla se ha referido a la posibilidad de llegar a un consenso sobre autogobierno en el que puedan estar PNV, PSE-EE y EH Bildu. Mediavilla ha remarcado que, en esta materia, el acuerdo de jeltzales y socialistas vascos "viene a trasladar mimética y literalmente el acuerdo al que el propio PNV llegó con el PSOE y el presidente, Pedro Sánchez, en el ámbito de su investidura, y que viene a reconocer que es hora ya de abordar una actualización del ámbito estatutario". "Una actualización que, además, debe tener una serie de consideraciones, como pueda ser el reconocimiento nacional de Euskadi, el tratamiento bilateral de las relaciones, pero eso está ya firmado y el acuerdo y el compromiso es que en el ámbito de esta legislatura nadie se oponga a debatir y a llevar a cabo, en el ámbito parlamentario vasco primero, y, posteriormente, en el ámbito estatal, una posibilidad de un consenso que dé carta blanca a esa modificación o actualización estatutaria o de nuevo estatus que nos posibilite dar nuevos pasos en el avance del autogobierno", ha subrayado. Mediavilla ha asegurado que no están "hablando de locuras, ni tan siquiera de perspectivas de referéndum de independencia", sino de "dar pasos adelante en el autogobierno". En primer lugar, ha apuntado, dar pasos en "el cumplimiento íntegro del autogobierno actual" y, en segundo lugar, "la posibilidad de dar pasos adelante, amparados por unos derechos históricos que aparecen y constan y son reconocidos en la Constitución española, y como tal, es un ámbito de carácter democrático que es ineludible en esta legislatura". En cuanto a que vayan a participar todos los partidos, ha considerado que "no debe haber ni vetos, ni imposiciones por parte de nadie" y, en ese sentido, ha abogado por "intentar buscar el mayor acuerdo y apoyo, tanto en la Cámara de Gasteiz como en Madrid". A su entender, "hay una oportunidad en este momento" y ha recordado que "hay ya unas bases y un texto de expertos presentado en la ponencia de autogobierno en legislaturas pasadas", además, del "compromiso firmado por el propio presidente español, Pedro Sánchez, de abordar este ámbito de diálogo y de resolución". Mediavilla ha recordado que el PNV optó por apoyar a Pedro Sánchez desde la moción de censura a Mariano Rajoy y, "poco a poco", el Gobierno "ha ido asumiendo una serie de compromisos que nos gustaría que con mayor celeridad se cumplieran, pero se van cumpliendo poco a poco". Por otro lado, se ha congratulado de que EH Bildu "haya llegado, en el ámbito del autogobierno vasco, a las posiciones en las que se encuentran en este momento, que son posiciones en las que ya estaba el PNV hace mucho tiempo". No obstante, ha dicho que quieren que "se dé un paso todavía más adelante" y que EH Bildu, "de la misma manera que está utilizando el ámbito pragmático en sus relaciones con el Gobierno de Madrid para otro tipo de materias y temas, pues también en el ámbito del autogobierno asuma ese 'aggiornamento' de posiciones, que nos permitan confluir en una propuesta de país asumible no solo por PNV y EH Bildu, sino también por el Partido Socialista". "Esperamos también que ese 'aggiornamento' de EH Bildu llegue también al ámbito del autogobierno y posibilite dar pasos adelante", ha reiterado el responsable institucional del PNV. GOBIERNO VASCO Sobre el Gobierno vasco y los consejero nombrados por el lehendakari, Imanol Pradales, muchos procedentes "del ámbito profesional", ha dicho que "esta nueva forma de actuar, en cierta manera nos reconcilia con el ámbito político, en el sentido de que todavía, más allá de lo que viene a denominarse la burocratización de la política, hay compromiso en mucha gente, compromiso de gente que está dispuesta a perder económicamente y a eliminar ámbitos de comodidad personal y familiar, para dedicarse a un compromiso con el país o socialmente, y eso nos reconforta". De las muchas declaraciones que Pradales ha hecho y que son "dignas de mencionar", Mediavilla ha recordado cuando el lehendakari dijo que "iba a intentar imponer una nueva forma de hacer política con sensibilidad emocional". A su entender, es "fundamental recobrar el ámbito del compromiso de la política como un instrumento al servicio del bienestar de la gente y de la construcción de un país" porque para Euskadi "es fundamental tener un proyecto común que nos una y que nos permita avanzar de cara al futuro". Tras afirmar que el resultado es "un gobierno esperanzador para el país", ha criticado que "no hayan pasado ni tan 24 horas desde que hemos conocido la composición del gobierno para que desde determinados ámbitos político-periodísticos ya se haya puesto en cuestión la honorabilidad de varios de los miembros de ese gobierno". AMENAZAS A BINGEN ZUPIRIA En ese sentido, se ha referido a las pintadas amenazantes aparecidas ayer en Hernani contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la Ertzaintza, para lamentar que "cada vez que hay un paso adelante en este país aparecen los tics del pasado". En cualquier caso, ha dicho que, "afortunadamente, este tipo de hechos, condenables sin ningún tipo de paliativos, son hechos del pasado que no obedecen más que a sectores que están al margen del sistema democrático y que no tienen cabida en nuestra representación política".

