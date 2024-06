Fernández (PP) acusa al PSC de aplicarles un cordón sanitario y de seguir "alimentando el 'procés"

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado al PSC de aplicarles un cordón sanitario, de no querer saber nada de los constitucionalistas catalanes y de seguir "alimentando el 'procés" independentista. En su intervención este miércoles en el pleno del Parlament, se ha preguntado para qué sirve votar al PSC y ha concluido que para nada, porque considera que los socialistas han "vuelto a engañar" a sus votantes con la promesa de abrir una nueva etapa en Catalunya. Fernández ha ironizado diciendo que se ha preguntado insistentemente para qué sirve votar al PSC: "No es sencillo ponerme en este papel. Nunca he votado al PSC y solo bajo los efectos de una virulenta fiebre tropical haría tal horror", y ha añadido que si estuvieran en disposición de decidir si se tienen que repetir o no las elecciones, harían lo contrario de lo que dijese el PSC. "También les prometieron que se si votaban al PSC los separatistas se convertirían en Bambi, mimoso y zalamero. El chiste se explica solo viendo lo que está pasando", ha afirmado el dirigente popular. Fernández ha recordado que dijo que investiría solo a quien "se comprometiera a acabar con el 'procés', aquí y en Madrid", y ha subrayado en que lo va a cumplir y no va a cambiar de opinión como asegura que hacen los socialistas.

