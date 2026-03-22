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Triatletas de más de 50 países compiten en Panamá por plazas al Mundial de Ironman 70.3

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Ciudad de Panamá, 21 mar (EFE).- La capital panameña acogerá este domingo la quinta edición del Ironamn 70.3 Panamá Latin America TriClub Championship, una de las pruebas más destacadas del calendario regional de triatlón, que reunirá a más de 1.500 atletas provenientes de más de 50 países.

El certamen otorgará plazas para el Campeonato Mundial.

La competencia transcurrirá en el litoral Pacífico de Ciudad de Panamá, con la prueba de natación de 1,9 kilómetros en aguas del Canal de Panamá, uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Tras salir del agua, los participantes afrontarán un circuito de ciclismo de 90 kilómetros, en un trazado que conectará la Calzada de Amador con la Cinta Costera, Vía Israel y Panamá Viejo.

Y cerrará la competencia con 21,1 kilómetros de carrera a pie, en un circuito cerrado por la Calzada de Amador.

"Alcanzar más de 1.500 atletas marca un hito para Panamá y establece un récord desde que se celebra la competencia en el país", afirmó la directora de carrera Rina Aguirre.

Aguirre destacó que el evento continúa consolidándose como una cita clave del triatlón en América Latina y una oportunidad importante para que 50 atletas (25 hombres y 25 mujeres) que buscan su clasificación al campeonato mundial de septiembre en Niza.

Más allá del ámbito deportivo, la competencia se ha convertido en un importante potenciador económico. En los últimos cinco años, según datos de los organizadores, ha generado un impacto superior a 20 millones de dólares en la hostelería, el transporte, la gastronomía y el comercio local. EFE

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