Fedea aboga por aplazar la reforma del sistema de financiación ante la "amenaza" de un modelo "a la carta" para Cataluña

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha advertido este lunes que probablemente este "no sea el mejor momento" para abordar una reforma estructural del sistema de financiación autonómica ante la "amenaza" de un modelo "a la carta" para Cataluña, que, según ha dicho, supondría la ruptura de la unidad fiscal del Estado. "Una reforma deprisa y corriendo y con la amenaza de que necesitamos un acuerdo que cumpla ciertas condiciones, porque si no puede caer el Gobierno o no se puede investir al nuevo presidente de la Generalitat, seguramente no sea el mejor, no es algo que conduzca a un sistema sensato y equitativo", ha proclamado el director de Fedea durante unas jornadas en el Congreso. En cualquier caso, ha dado la "bienvenida" a un acuerdo para "hacer bien" la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque ha insistido en que "lo menos malo" es esperar un poco más para actualizar el modelo de una "forma sosegada y bien pensada". Y mientras se produce esta reforma del modelo, el director de Fedea ha vuelto a incidir en "parches" para hacer el sistema un poco más equitativo, tales como un fondo de nivelación de 3.000 millones para las comunidades infrafinanciadas: Valencia, Andalucía y Murcia. UNA DERIVA HACIA UN SISTEMA CONFEDERAL En este contexto, el director de Fedea ha calificado la propuesta de las formaciones independentistas de recaudar el cien por cien de los impuestos como un "sistema de financiación a la carta" que supondría la ruptura de la unidad federal del Estado. Esto, según ha advertido, permitiría a los territorios de renta alta que se quedaran con casi todo o con el grueso del excedente fiscal que generan sus ciudadanos de renta alta. "Esto supone abrir la puerta a una deriva hacia un sistema confederal que no es un sistema equitativo", ha avisado Ángel de la Fuente. "Hay un problema incluso más básico que es la funcionalidad del Estado, o sea un Estado confederal que no tiene recursos tributarios propios y depende de lo que le quieran dar los territorios que tienen el dinero en la mano, que además no le tienen especial cariño al Estado, pues no es un Estado que pueda funcionar muy bien", ha apostillado. Por ello, ha sentenciado que "la vía de la generalización del sistema de concierto" metería al Estado en un terreno al que no quiere "ir". ACUERDO PSOE Y PP Durante su intervención, el director de Fedea ha apostado por una negociación entre los dos grandes partidos políticos para que esta reforma del sistema de financiación "sea pacífica" y tenga "posibilidad de llegar a buen puerto". "Que dejen de tirarse los trastos a la cabeza", ha apostillado. De la misma manera, Ángel de la Fuente cree que no se puede dar un "poder de veto individual" a todas las comunidades autónomas porque haría imposible una "reforma sensata del sistema" ya que cada región quiere "maximizar su trozo del pastel". Por ello, ha pedido "aceptar" que es una cuestión de interés general y que el "foro lógico" para debatirlo y llegar a acuerdos es el Parlamento: "A las comunidades hay que escucharlas, pero no es una cuestión que tengan que negociar las 15 comunidades".

