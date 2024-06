El adolescente 3.0 aún tiene quien le comprenda: los Smiths y Morrissey siguen a su lado

Carlos Bazarra

València, 23 jun (EFE).- Cuarenta años después de su disco homónimo de debut, The Smiths sigue siendo el grupo británico más influyente desde los Beatles y su legado no caduca porque el corpus argumental de su música sigue vigente, incluso, para nuevas generaciones de adolescentes que se refugian en ella, ahora a través de Spotify, TikTok o Instagram.

Así lo corrobora 'Morrissey y los Smiths. Tanto por lo que responder' (editado por la valenciana Efe Eme) gracias a la labor documental de su autor, el crítico musical Carlos Pérez de Ziriza (València, 1973), quien a través de 230 páginas -que se terminaron de editar el día que Morrissey cumplía 65 años, el 22 de mayo- desgrana el porqué de un fenómeno cultural que empezó en las catacumbas del 'indie' como género propio y llegó a ser el referente global del mejor pop-rock con una incontable descendencia.

Como cantaba Morrissey en 'Cemetry Gates', de su considerada obra maestra 'The Queen is dead' (1986), "a las puertas del cementerio, Keats y Yeats están a tu lado, y Wilde junto a mí", una declaración de intenciones literarias que no era la primera de su obra, pero sí dejaba claro que las referencias culturales del tándem que formaba con el guitarrista Johnny Marr -que desde la disolución de la banda ha tenido proyectos paralelos en Electronic y The The, así como en solitario- iban a ser piedra angular de su discografía.

Y es que al margen de los "apóstoles" (como le gusta a Morrissey denominar a sus fans) que les siguen, tanto al grupo que marcó una época entre 1983 y 1987 como al solista que abrió desde entonces una etapa con altibajos pero siempre polémica, admirada y bajo la lupa de la crítica, el universo Smiths lleva aparejado desde sus inicios una pléyade de acólitos que, generalmente en la adolescencia pero no solo en ella, han visto en sus letras y melodías una tabla de salvación para intentar entender su mundo.

"Su mensaje es atemporal, sirve para cualquier época", señala a la Agencia EFE Pérez de Ziriza, crítico en medios como El País, Rockdelux, Efe Eme o Mondosonoro, quien ha sido fiel seguidor del grupo y de su solista desde que era adolescente pero que deja claro que no es mitómano.

Morrissey, con una personalidad apabullante, ha abanderado a lo largo de cuatro décadas desde la ambigüedad sexual hasta el derrotismo sentimental, la defensa de los derechos de los animales, la provocación ideológica o el culto al hampa, siempre desde el baúl poético de su incomprendida adolescencia y con un legado que va mucho más allá de 'There is a light that never goes out', una de las canciones más icónicas de los 80 junto a otras joyas del grupo como 'How soon is now' o 'This charming man'.

Este ídolo de masas en horas bajas -ahora no tiene contrato discográfico pero sí material suficiente para al menos un par de discos nuevos, según desvela en la entrevista- sobrevive gracias a su inconfundible voz, su carisma en directo y la legión incontable de admiradores que, haga lo que haga, le seguirán a todas partes e intentarán subirse al escenario como sea para darle un abrazo y creer que su vida ya ha valido la pena.

La guinda del autor a este marcaje musical y vital se halla en este nuevo libro, con una extensa entrevista donde el coautor de "Bigmouth strikes again", siempre esquivo, proclive a teatralizar el drama personal y estrella indie del negocio del espectáculo, se sincera ante él.

Este libro busca ser una obra de referencia -pero alejada del enciclopedismo- para los fans, y también tanto una introducción didáctica para quienes apenas conocen el universo Smiths-Morrissey como un ensayo periodístico y emocional para entender la evolución de todo un fenómeno sociocultural.

Este empezó en Manchester en 1983, dio el salto discográfico desde un pequeño sello independiente (Rough Trade) y tocó poco después las mieles del éxito en Gran Bretaña y muchos países europeos. Hasta en España, con un concierto histórico, multitudinario y gratuito en el madrileño paseo de Camoens en las fiestas de San Isidro de 1985 que TVE emitió en directo.

El éxito masivo en América no llegaría hasta que Morrissey se instaló en Los Ángeles a principios de los 2000 y pergeñó allí su gran resurrección musical con 'You are the quarry' (2004), el disco que le devolvió a las portadas y, sobre todo, le abrió las puertas a la comunidad latina. En el libro se explica, precisamente, el éxito que ha tenido desde entonces en países como México, donde hasta se hacen discos de tributo a Moz, como se le conoce popularmente.

"La música de los Smiths envejece mejor, fue tan perfecta que no le dio tiempo a oxidarse", señala el autor a EFE. Su breve y fructífera trayectoria no tuvo bajón alguno de calidad, algo que sí se le puede achacar a Morrissey durante su etapa en solitario, en la que ha dejado también joyas como 'Everyday is like sunday', otro refugio emocional para tardes solitarias y grises. EFE

cbr/bal

(foto)