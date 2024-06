Llega a Tenerife el crucero 'Insignia' con 4 migrantes fallecidos y 64 supervivientes

El crucero 'Insignia' ha llegado hoy viernes, sobre las 05.30 horas, al puerto de Santa Cruz de Tenerife con 64 migrantes rescatados y los cuerpos de otros 4 que no lograron sobrevivir cuando hacían la travesía de la ruta canaria a bordo de un cayuco, uno de los cuales falleció ya estando en el crucero. Otros dos cadáveres no lograron ser recuperados y quedaron a la deriva en el cayuco. Los rescatados son de origen subsahariano y entre ellos viajaban tres niños de entre 7 y 9 años. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, las personas rescatadas están siendo atendidas por un amplio dispositivo sanitario formado por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria, Sanidad Exterior y voluntarios de Cruz Roja, con el apoyo de Policía Nacional y Guardia Civil. Se han instalado hasta cuatro carpas para asistir a los supervivientes. Cinco de las personas rescatadas ya han sido derivadas a diferentes centros hospitalarios, tres al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria y dos al Hospital Universitario de Canarias (HUC). En concreto, uno de los afectados presentaba deshidratación de carácter grave y una mujer embarazada fue trasladada para valoración. El resto también presentaba síntomas de deshidratación, aunque de carácter moderado y leve. El cayuco fue avistado a la deriva la madrugada de ayer jueves por el petrolero 'Philipp Oldendorff' a 440 millas (815 km) al sur de Tenerife, prestando una primera asistencia a los afectados. En ese momento se desvió hacia la zona al crucero 'Insignia', que se dirigía desde Gambia hacia la isla de Tenerife. Pasadas las 00.30 horas, finalmente rescató a un total de 65 personas, aparte de 3 más fallecidas, quedando el cayuco a la deriva con otros 2 fallecidos a los que no pudo rescatar debido a las malas condiciones meteorológicas en la zona. Desde 'Insignia' informaron de que uno de los rescatados estaba en estado crítico y necesitaba ser evacuado. Se movilizó el helicóptero Helimer 201 pero, posteriormente, el médico a bordo confirmó que había fallecido y el helicóptero regresó al Aeropuerto Tenerife Sur, de donde había salido. Desde Salvamento Marítimo se solicitó al buque que realizó el rescate un recuento definitivo de las personas rescatadas. El destino del buque 'Insignia' era Santa Cruz de Tenerife, donde llegó hoy viernes sobre las 05.30 horas. Salvamento Marítimo movilizó a la guardamar 'Urania', que en primera instancia se encontró con el buque de pasaje 'Insignia' por si necesitaba apoyo o asistencia; posteriormente ha intentado localizar sin éxito el cayuco que llevaba un reflector proporcionado por el crucero y en el que quedaban dos cadáveres, por lo que ya ha puesto rumbo a su puerto base en la isla de El Hierro. Las condiciones meteorológicas en la zona han sido adversas y la coordinación de la emergencia ha sido llevada a cabo por el Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Tenerife. En agradecimiento al buque 'Insignia', que ha prestado auxilio a las personas del cayuco, está prevista la entrega de una metopa por parte del Capitán Marítimo de Tenerife, José Antonio Conde, y la Jefa del Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife, María Dolores Septién.

