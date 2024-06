Del "no vales para nada" al control económico: la violencia que sufren las mujeres mayores

Madrid, 19 jun (EFE).- "No podía salir con mis amigas a tomar café sin pedir dinero. Ya no era amor, era control", "Me ridiculizaba y me hacía sentir inferior. Al principio pensaba que así era el matrimonio, pero con el tiempo me di cuenta de que me alejaba de las personas que quiero. Eso ya no era amor".

Son algunos de los testimonios que la Fundación HelpAge International España recoge en su campaña "Ya no es amor", con la que pretende visibilizar la violencia de género que sufren las mujeres mayores.

Esta campaña aborda la violencia psicológica, económica y emocional, distintas caras de la violencia machista, y denuncia los estereotipos y prejuicios que sufren las mujeres de más edad.

En su presentación este miércoles en el Ministerio de Igualdad, la presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez, ha denunciado el asesinato ayer de una mujer de 65 años a manos, presuntamente, de su pareja, policía local jubilado, que posteriormente se ha suicidado.

"Probablemente llevaba muchos años viviendo en el círculo de la violencia hasta llegar allí", ha lamentado Martínez, que ha advertido de que la edad es un factor "que no hace que disminuya la violencia de género, sino al contrario".

La violencia machista -ha afirmado- afecta a muchas mujeres mayores, pero nunca es tarde para salir de una situación de violencia y de humillación.

Por eso, esta campaña quiere ayudar a las mujeres mayores a identificar situaciones cotidianas en las que pueden sufrir este tipo de violencia.

En concreto, la campaña se centra en tres situaciones: una de ellas es la "situación perversa" que te aleja de tus seres queridos, otro es la violencia económica y el control del dinero, y por último aborda el aislamiento y el cuestionamiento permanente de la valía de la mujer.

El "no vales para nada", "no te enteras", "ya no sirves para nada", son mensajes que hacen que la autoestima "quede por los suelos" e impide a la mujer salir de ese círculo de humillación y violencia.

Y, ante estos escenarios, la campaña ofrece también una ayuda que, en la mayoría de los casos, procede de las redes de mujeres, de las amigas, como es el caso de las 'Lideresas de Villaverde', colectivo de mujeres que protagoniza la campaña.

Porque la realidad es que muchas veces las víctimas no cuentan con el apoyo de su familia. "Son mujeres que en muchos casos llevan mas de 20 años sufriendo este tipo de violencia y cuando deciden dar un paso adelante los hijos les preguntan: ¿por qué ahora?", señala Martínez.

"Es importante reflejar el apoyo de las amigas, que suelen ser determinantes para que las mujeres den el paso que necesitan y vean que nunca es tarde, que cuentan con los apoyos necesarios", ha destacado.

La presidenta de HelpAge ha incidido en el problema del 'edadismo' y cómo éste afecta especialmente a las mujeres. "La edad hace que perdamos efectividad en nuestros derechos y que la sociedad quiera decidir por nosotras".

"Envejecer no es lo mismo siendo hombre que siendo mujer. Nosotras vivimos más, envejecemos más, tenemos más esperanza de vida, pero vivimos peor y somos más pobres", ha apuntado. EFE

