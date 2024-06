Ayuso carga contra un presidente que "traga con todo" con "maniobras propias de dictadura": "Sanchismo es chavismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que considera que "traga con todo" y que ha colado en el sistema "maniobras propias de una dictadura". "Sanchismo es chavismo", ha sostenido. Así lo ha trasladado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos, donde ha hecho balance del primer año de legislatura y donde ha sostenido que la situación de la región y del resto de autonomías "sería muchísimo mejor" si el Gobierno de la Nación "no estuviera secuestrado, débil y entregado a los intereses" de, entre otros, "los separatistas". Ayuso ha alertado de que se están pagando "peajes a delincuentes para seguir en la poltrona" mientras se ha llevado a España "a los peores niveles de calidad democrática desde la dictadura". En este punto, ha señalado que la votación que tuvo lugar ayer en la Junta de Fiscales de Sala, "a manos de un fiscal que jamás ha cosechado prestigio alguno pero que hoy es una vergüenza y un auténtico peligro para la carrera, demuestra la gravedad del momento". "Se creen impunes porque saben que, una vez terminada la separación de poderes en España, Sánchez cambiará las reglas de juego necesarias y además, el juez Pedro Sánchez perdonará a su esbirro cualquier despropósito... como hará con los ERE, con presos de ETA o golpistas malversadores separatistas", ha trasladado a continuación. Considera que "la degradación institucional es diaria" y ha apuntado a que el Gobierno "hace y hará lo que le venga en gana, incluso delinquir, mientras no gobierne la derecha", llevando a cabo "un golpe diario a la democracia". "Y yo entiendo que a muchos les cueste creerlo. Primero porque es más fácil no tener que hacerse cargo de ello y mirar para otro lado, porque nos resistimos a creer que la Constitución que nos dimos entre todos está siendo carcomida por todos los que odian y desprecian a España", ha trasladado. Y segundo, ha continuado la presidenta, "porque los efectos económicos colaterales propios de un sistema cuyo Estado de derecho queda hundido, llegan poco a poco, sin avisar". Para Ayuso, jamás la libertad "ha estado más en peligro mientras han estado fabricando el sentimiento guerracivilista para utilizar como señuelo un supuesto bando de extrema derecha". A su juicio, "los tentáculos y actitudes y maniobras propias de una dictadura se han colado en el sistema". Ante esto, ha rogado a todos que tengan "los ojos abiertos" porque se está "ante la situación más peligrosa y la más grave que ha tenido España en democracia". "Sé que cuesta creerlo, porque siempre había alguien al frente de las instituciones, un funcionario de carrera el mejor preparado el mayor profesional que solucionaba las cosas cuando algo iba mal, pero esto ha terminado", ha alertado.

Compartir nota: Guardar Nuevo