Las CCAA del PP piden a Montero por carta reunir ya el CPFF para tratar de forma multilateral la financiación autonómica

Los consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP han pedido por carta a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar "de forma multilateral" la financiación autonómica y "sin privilegios para ningún territorio". La petición por escrito de las CCAA del PP se ha producido después de que el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, también haya solicitado la convocatoria urgente de este órgano, que no se reúne desde el pasado mes de diciembre. Entonces el Gobierno convocó esa reunión para informar a CCAA sobre objetivos de estabilidad pero algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Baleares, Andalucía o Galicia, se quejaron de que el orden del día no incluyese la condonación de la deuda pactada entre PSOE y ERC o la reforma del sistema de financiación autonómica. UNA FINANCIACIÓN "SIN PRIVILEGIO PARA NINGÚN TERRITORIO" Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya reconocido que es "factible" el trato "singular" para Cataluña y haya añadido que eso es "compatible" con el modelo multilateral de financiación, los consejeros del PP han reclamado a Montero que convoque ya el CPFF para tratar sobre la posición del Gobierno sobre la financiación de las Comunidades Autónomas. En la carta enviada este martes a la ministra, los consejeros recuerdan que según lo establecido en el artículo 6.1 del Reglamento del CPFF se solicita, a petición de la tercera parte de los miembros del Consejo, la convocatoria inmediata del pleno de este órgano con varios puntos del orden del día, entre ellos la postura del Gobierno de España en cuanto a la financiación autonómica. El Partido Popular defiende que la reforma de la financiación autonómica "siga los cauces legales y se negocie de forma multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con datos, argumentos y sin privilegios para ningún territorio". De esta manera, prosigue el PP, se posibilitará el mejor modelo para que "los ciudadanos vean garantizada la igualdad en el acceso a los servicios públicos de manera independiente al lugar en el que vivan", según ha informado el partido en un comunicado. "ESTO VA DE CIUDADANOS, NO DE TERRITORIOS" El portavoz del PP defendió este martes una negociación multilateral de la financiación y recalcó que "esto va de ciudadanos, no de territorio". "Sánchez dio a los independentistas las llaves de España y ahora entrega las de la caja", ha afirmado en rueda de prensa. Sémper ha denunciado que Sánchez "vuelve a mercadear con el bien común y con la igualdad de todos" para lograr sus objetivos. A su entender, es "un chollo para los independentistas y un problema para los españoles". El portavoz del PP ha subrayado que la posición del PP está fijada en la Declaración de Córdoba que suscribieron Feijóo y los presidentes del PP en la ciudad andaluza el pasado mes de mayo, en la que apostaban por "una financiación justa y sin privilegios para todos los españoles, por lo tanto un reparto justo de los recursos, sin que fuera este reparto objeto de mercadeo partidista ni de mercadeo electoral".

