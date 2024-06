Otxandiano propondrá en el pleno de investidura "un proyecto compartido" con nuevo estatus y sin políticas neoliberales

El candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, propondrá en el pleno de investidura que se celebrará el próximo jueves en el Parlamento vasco, "un proyecto de país compartido" con un nuevo estatus, en el que se reconozca "el carácter nacional" del pueblo vasco, y la "superación de las políticas neoliberales". Otxandiano presentó el pasado viernes su candidatura a lehendakari para confrontar su programa con el del jeltzale Imanol Pradales, que saldrá elegido lehendakari con los 39 votos de 75 que suman el PNV y el PSE-EE, después de que el pasado 10 de junio alcanzaran un preacuerdo programático para reeditar su coalición de Gobierno. En una entrevista publicada en el diario Gara, recogida por Europa Press, el candidato de EH Bildu ha señalado que el preacuerdo de jeltzales y socialistas "es un compendio de generalidades" y cree que el proyecto de Gobierno que plantean "no se sustenta en un diagnóstico del momento y del país". "Así es imposible plantear un gobierno que responda a las necesidades que tenemos a medio y largo plazo", ha asegurado. Tras insistir en que se necesita "un proyecto de país compartido", ha advertido de que se va hacia el "continuismo" en la próxima legislatura, y ha reprochado que se haya convocado un pleno de investidura "cuando ya hay un acuerdo programático". A su juicio, tanto PNV como el PSE-EE son conscientes de que, para la ciudadanía, su fórmula de coalición "es un lastre". Por ello, de cara a la sesión de investidura del próximo jueves, ha subrayado que planteará "las bases de un proyecto de país y la gobernanza" que EH Bildu quiere impulsar. "Necesitamos un proyecto de bases compartidas entre las principales familias políticas de este país, porque la situación general es de mucha incertidumbre a nivel global", ha añadido. En este contexto, planteará "los espacios de encuentros" que observa y los retos a afrontar. En este sentido, pondrá sobre la mesa propuestas "concretas" porque su programa "es en muchos aspectos más completos que el del PNV y el PSE-EE". Para Pello Otxandiano, por ejemplo, en cuanto a Osakidetza, hay "un espacio de entendimiento, ahora que algunos han reconocido que hay un problema". También piensa presentar "concreciones" en materia educativa, transición ecológica, seguridad, reparto de la riqueza o vivienda. "EH Bildu tiene propuestas materializables en este contexto institucional", ha defendido. NUEVO ESTATUS El candidato de EH Bildu también ha apostado por lograr "un nuevo estatus", no un nuevo Estatuto, porque "la relación con el Estado no es de bilateralidad efectiva". "Tenemos que abordar cuál es el fondo de poder que necesitamos, cuál es el sistema de garantías para que se blinde ese autogobierno, y cómo se articula el decidir a decidir para tener un autogobierno con garantías y respetar la capacidad de decisión de un pueblo", ha remarcado. En su opinión, con el Gobierno de Pedro Sánchez, hay "una ventana de oportunidad en el Estado". Sobre las advertencias del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, de que no entrará a hablar de cuestiones identitarias, Otxandiano ha señalado que ya se verá porque se puede formar "un proyecto de país sobre dos bases que atraviesan a las diferentes familias y tradiciones políticas". La primera de ellas, tal como ha especificado, es la del reconocimiento del "carácter nacional" del pueblo vasco. "El PSE hoy debería estar ahí. Otra cosa es qué efectos tiene luego eso en términos políticos y jurídicos, y es algo a debatir al hablar de estatus político", ha considerado. En segundo lugar, ha dicho que "hay que superar las políticas neoliberales". Tal como ha apuntado, EH Bildu ejercerá en esta legislatura su labor de "presionar y fiscalizar al Gobierno", como hacer toda oposición en las democracias parlamentarias. "Esto no es contradictorio con plantear la necesidad de espacios de colaboración", ha resaltado.

