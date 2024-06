Puigdemont en el cierre de campaña: "Debe ser el último acto electoral en el exilio"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este viernes que el mitin que ha protagonizado en el cierre de la campaña de las elecciones europeas en Collioure (Francia) "debe ser el último acto electoral en el exilio" una vez aprobada la Ley de Amnistía. "Efectivamente debe ser el último acto electoral en el exilio. Pero con esta gente de Madrid nunca se sabe. Porque a veces dices que es el último acto y se sacan unas elecciones, hacen cosas raras y van cinco días a reflexionar", ha recalcado en el acto de campaña, por lo que ha pedido prudencia ante lo que pueda ocurrir. Con el cabeza de lista de Junts a los comicios, Toni Comín, ha defendido que su candidatura es la "mejor voz" que pueden tener los catalanes en Europa porque, en su opinión, es directa y no tienen que presentarse bajo el paraguas de una lista con otras formaciones, en alusión implícita a ERC. "Es una voz que cuando habla, Europa escucha porque la reconoce. Sabe perfectamente que es una voz catalana. ¿Sabéis aquellos del 'cata' qué? Esto ya no pasa", ha asegurado, y ha llamado a permitir que Comín siga haciendo el trabajo que deben hacer en las instituciones europeas. Según Puigdemont, en Europa hay que actuar "como representantes de un país en proceso de independencia" y ha dejado claro que no abandonarán su lucha. "EL VOTO ES UNA INVERSIÓN" "El voto es una inversión. Si esto fuera un consejo de administración, hoy podríamos repartir dividendos. Os pedimos que renovemos este acuerdo, este compromiso, porque los intereses en cuestión de beneficios políticos son muy tangibles", ha sostenido. Tras defender que la democracia no es un regalo, ha clamado contra la abstención y, tras recordar a los jóvenes que murieron en el desembarco de Normandía hace 80 años, ha señalado: "Ni que sea en memoria de aquellos jóvenes que no se abstuvieron, que sabían que iban a morir, haced el favor de ir a votar y votar por una Catalunya libre".

Compartir nota: Guardar Nuevo