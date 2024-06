De la Fuente probará "algo cercano" a lo que se verá en el debut en la Eurocopa

Palma de Mallorca, 7 jun (EFE).- El segundo y último amistoso de la selección española, ante Irlanda del Norte en Son Moix, servirá al seleccionador Luis de la Fuente para probar "algo cercano" al once que tiene en mente para debutar el sábado 15 de junio en la Eurocopa 2024 ante Croacia.

"Algunos jugadores tendrán que jugar los 90 minutos porque se pueden hacer seis cambios. Veremos como se encuentran de sensaciones los nuevos y valoraremos todo. Queremos ver algo cercano a lo de dentro de una semana", reconoció en la rueda de prensa de la víspera en Son Moix.

"Vamos a hacer un equipo fuerte, competitivo, para dejar buen sabor de boca de cara al siguiente partido importante de la Eurocopa", añadió.

Espera De la Fuente que con el anuncio de alinear a un equipo titular tipo, se anime la afición a mejorar la entrada al estadio de Son Moix. A 24 horas para el partido quedan a la venta más de 10.000 entradas.

"Es el momento de pedir el apoyo de la afición, queremos que disfruten estando cerca del equipo y que nos animen. Nos gusta ver estadios llenos y estoy seguro de que con el último tirón la gente acudirá a Son Moix. Si no es lleno habrá entrada importante apoyando a la selección como pasa en toda España", aseguró.

Confirmó De la Fuente la recuperación de Dani Olmo de la molestia muscular que arrastra en un gemelo y que ya le impidió jugar ante Andorra. Dejó entrever que no será titular.

"Estamos todos en disposición de jugar, hemos adelantado por eso el adiós de los tres jugadores que se han ido esta mañana. Dani ha tenido un plan diferente al resto pero hoy ha trabajado con total normalidad. Valoraremos el plan y la prioridad si le damos minutos mañana o no", dijo.

A ocho días del estreno en la Eurocopa, el técnico admitió que tiene un once tipo en mente que puede variar en alguna demarcación. "Las posiciones están cubiertas y tengo confianza y seguridad. La idea está clara pero queda una semana, hay que ver sensaciones, rendimiento de entrenamientos. Lo más importante es que no somos 11 somos 26 y todos son muy buenos. Es un equipo competitivo de mucho nivel. Las decisiones no son caprichosas. Tratamos de acertar siempre". EFE

rmm/jl