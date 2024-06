Alegría, convencida de la victoria del PSOE, apela a jóvenes y mujeres: "No queremos el empate, salimos a ganar"

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha llamado durante el acto de cierre de campaña en València a votar al PSOE en las elecciones europeas de este domingo, especialmente a los jóvenes, las mujeres y las personas mayores, y se ha mostrado convencida de que los socialistas van a ganar los comicios. "No queremos el empate, salimos a ganar porque, si gana el PSOE, gana Europa y el futuro de los españoles", ha proclamado, frente a un PP que ahora "nos apela al empate", algo que "ya no cuela". "Vamos con equipo, con proyección, con ideas, con propuestas, con soluciones. Y a eso nos hemos dedicado durante estos días, a recorrer España entera para explicarle a los españoles cuál es esa Europa que defendemos", ha defendido en el acto de fin de campaña de València, en el que ha participado junto a la secretaria general del PSPV-PSOE y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y las candidatas Leire Pajín y Sandra Gómez. Alegría ha aprovechado para cargar contra el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que está "perdido en Europa", tras "abrirse a presentar una moción de censura con Puigdemont" contra Sánchez, y ha asegurado que este tipo de afirmaciones "solamente las haces cuando estás profundamente desesperado por conseguir el poder que los ciudadanos no le dieron el pasado 23 de julio". "Con eso le vale absolutamente todo", ha censurado. También ha bromeado con que el PP aspire ahora al "empate" con el PSOE en las elecciones europeas y se ha preguntado "cómo estarán viendo" esta posiciones quienes "se presentaron diciendo que iban a arrasar al Partido Socialista" y, sin embargo, ahora "lo único que aspiran es a empatar". "No les vamos a dar ese gusto, vamos a ir todos en masa el domingo a votar por una Europa mejor y por una Europa de más derechos", ha proclamado. Además, ha pedido "la máxima movilización" este 9J y ha reivindicado que el voto al PSOE "vale doble" porque, con él, "le estamos diciendo 'no' a la coalición reaccionaria del PP y Vox". "Ya se lo dijimos el 23 de julio y se lo tenemos que volver a recordar este próximo 9 de junio", ha recalcado Alegría, que ha advertido de que el domingo "nadie se puede quedar en casa" porque "si nosotros no vamos, ellos volverán". En este punto, ha apelado a los indecisos, a los jóvenes, las mujeres y las personas mayores: "Tenemos que ser nosotras las que le digamos que no al PP y Vox, a la ultraderecha, porque somos siempre su primer objetivo". A todos ellos ha animado a votar al PSOE frente a la "aberración" del proyecto político del PP, que "solo defiende los intereses de unos privilegiados, mientras se esconde en una bandera engañosa que llaman libertad". "Frente a aquellos que lo ven todo mal, que solamente ven un presente y un futuro negro, vayamos nosotros, con la fuerza del voto optimista, para seguir defendiendo esta Europa en la que cabemos todos. Frente a aquellos que quieren volver a traernos una Europa de los recortes y de los hombres de negro, con nuestro voto sigamos apostando por esa Europa de la redistribución, de los fondos europeos y de la solidaridad", ha argumentado. "O se está con la justicia social, o se está con Milei. O se está con el feminismo o se está con Abascal. O se está con la convivencia, o se está con --el expresidente del Gobierno José María-- Aznar. Y o se está con el juego limpio o se está con Feijóo. Así que quienes estemos con el juego limpio, con el feminismo, con la igualdad, con la convivencia y con el progreso, votemos al Partido Socialista", ha continuado. "MUY ORGULLOSOS" DE SÁNCHEZ La portavoz del Gobierno ha recalcado que España se juega también este domingo "parar" la "máquina del fango" del PP y Vox: "Son muchos los insultos que llevamos a la espalda, especialmente el presidente del Gobierno a lo largo de estos seis años". Precisamente, a los 'populares' ha recalcado que los socialistas están "muy orgullosos" de Pedro Sánchez, alguien que "siempre va de frente y que da la cara en cada momento". En este punto, y tras mencionar la última carta a la ciudadanía del jefe del Ejecutivo, ha garantizado que al PSOE, "a pesar del fango, del ruido y de las mentiras, no nos van a quebrar". "Vamos a seguir trabajando por mejorar la vida de la gente porque merece la pena", ha defendido. Sobre la misiva de Sánchez, la ministra ha apuntado que entiende que el PP "no la comprendiera" porque "nosotros somos los de las cartas y ellos han sido los de los sobres". "VOTAR CON LA IZQUIERDA" Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha llamado a "votar con la izquierda" para que Europa "siga progresando" y, con ello, "evitar la motosierra" con la que el PP y Vox "quieren deshacer todo el Estado de bienestar". Para ello, ha defendido que los socialistas tienen "el mejor proyecto y el mejor equipo" que apuesta por "defender los intereses de España" y que "no repite las recetas de los recortes del PP". "Defendemos la Europa solidaria que nació para ayudar y para que ningún país se sintiera en la cuneta", ha manifestado Morant, que, en este punto, ha afeado al PP su lema de campaña: "La respuesta que quiere la ciudadanía es una Europa más socialdemócrata sin Feijóo ni Abascal ni Milei". Asimismo, ha aprovechado para preguntar a Feijóo, que cierra campaña este viernes en València, "qué cargo le va a dar" al 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps, quien, a su juicio, "representa ese PP del que tan orgulloso se siente". "Hoy cierra campaña en València porque se siente orgulloso del pacto con la extrema derecha que sufrimos los valencianos", ha censurado. Con ello, ha apuntado que ese pacto "ha empezado con los recortes que ha hecho siempre el PP en nuestra educación, con 5.000 profesores menos y también pasando la motosierra en la sanidad, en los derechos y en las libertades". "Demuestran que Feijóo, Mazón y Abascal son lo mismo", ha incidido. PAJÍN, AL PP: "ESTE DOMINGO VOLVERÁN A PERDER" De su lado, Leire Pajín ha cargado contra el PP por haber planteado estas elecciones europeas como un "plebiscito al Gobierno", aunque ha recalcado: "Lo hicieron en julio, y perdieron. Lo hicieron en las elecciones vascas, y les fue mal. Lo hicieron en las catalanas, y les fue peor". Por esto mismo, ha augurado que este domingo "volverán a perder". En esta línea, ha señalado que al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, las campañas electorales "se le hacen muy largas y las noches electorales, indigestas", y ha criticado que los 'populares' "no quieren hablar de Europa porque no les interesa ese espacio de progreso y de paz" y porque "lo único que quieren es sacar a Pedro Sánchez del Gobierno". Frente a ello, ha reivindicado que al PSOE "sí le importa" esta campaña electoral porque, para los socialistas, Europa es "muy importante y, seguramente, el domingo más que nunca". "Sabemos bien de dónde nos vienen los valores, las políticas que abren derechos, los fondos cuando más se necesitan y, sobre todo, la dignidad, la paz y la libertad". "Nosotros sí hemos hablado de Europa porque queremos decirles a los vecinos y vecinas que el domingo nos jugamos mucho", ha insistido. Por ello, se ha mostrado convencida de que, "con fuerza", el PSOE "va a ganar" los comicios este domingo. Finalmente, Sandra Gómez ha llamado a votar al PSOE frente a una "derecha y ultraderecha" que va "el sábado a rezar". "Que se encomienden a lo divino; nosotros, a la gente. Para ellos, el cielo; y para nosotros, Europa y sus gobiernos", ha exclamado.

