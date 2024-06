Bendodo pide a Sánchez que dimita y pida "perdón" por la "corrupción en su Gobierno" y "atacar la separación de poderes"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha dicho este jueves que para el PSOE la campaña electoral europea ha sido "la campaña de las cartas" y que los españoles "necesitan dos cartas más" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "una pidiendo disculpas y otra carta donde no le queda otra salida que dimitir" porque "nunca en democracia había pasado que la corrupción llegara no solo al partido del Gobierno, al Gobierno y al entorno más directo del presidente" y esto "es el fango" y "es corrupción". Así lo ha manifestado en Huelva durante una intervención de campaña por las elecciones al Parlamento europeo, donde Bendodo ha afirmado que "los españoles no queremos un presidente del Gobierno y un partido que en vez de acatar las reglas del juego, la separación de poderes, el respeto a la independencia judicial y a la libertad de prensa, lo que hace es atacar a los jueces y atacar a los periodistas" porque "eso es dar pasos atrás en calidad democrática", toda vez que ha apuntado que "el acoso a jueces y el señalamiento a periodistas recuerda a otros regímenes de otras latitudes", algo que ha tachado de "muy peligroso". Bendodo ha subrayado que "no es el Partido Popular el que está investigando a la esposa del presidente del Gobierno", pero considera que "algo habrá hecho si tantas entidades están investigando", ya que "ayer, precisamente, la Fiscalía Europea mandataba a la UCO que se registraran también nuevas informaciones". "Y eso no es fango, esto es corrupción en el Gobierno, en el Partido Socialista y en el entorno más cercano al presidente, ha insistido. "Si los jueces toman decisiones que no les gusta a Sánchez, hay que atacar a los jueces. Si los periodistas escriben cosas que no le gustan a Sánchez, hay que atacar a los periodistas. Eso es dar pasos atrás en calidad democrática. Una democracia moderna como la nuestra gana calidad democrática cuando la separación de poderes cada vez es mayor y cuando la independencia judicial y la libertad de prensa cada vez es mayor. El PP siempre va a defender la independencia de la justicia y la libertad de los periodistas para escribir y decir lo que les dé la gana. Son profesionales y saben lo que tienen que hacer", ha dicho. En este punto, el dirigente popular ha lamentado que "lo que está haciendo Pedro Sánchez con nuestro país" es "dividir" y que eso "lo vamos a pagar a los españoles a medio y a largo plazo". "Sembrar las semillas de la división siempre es un gran error porque al final generas el rencor y siembras el rencor entre unos y otros", añadiendo que "El Sanchismo piensa que la división moviliza y gana votos y lo hace a costa de la convivencia de los españoles", ha aseverado. Al respecto, se ha referido a Cataluña como "ejemplo" de esta "división" cuando "se construyó un muro y a un lado del muro se pusieron unos que estaban a favor de la independencia y otros que estuvieron en contra. Y eso dividió la sociedad, dividió a las familias. Amigos que ni se hablaban porque estaban a un lado del muro u otro. Eso pasa en Cataluña, familias que en cenas y almuerzos no podían ya quedar. Sánchez está copiando ese modelo para el conjunto de España. Los que están con él y los que están contra él. No hay términos medios", ha señalado Bendodo. "Y eso genera un problema de división y de convivencia en nuestro país a medio plazo. Eso nunca se lo vamos a perdonar a Pedro Sánchez. Cuando pasen unos años los españoles recordaremos que eso lo hizo él", ha dicho antes de añadir que "ningún dirigente que amara a su país sembró la división" porque "lo que tiene que sembrar la concordia, la unidad y gobernar para todos. Le hayan votado o no" y ha apuntado que "tiene un grupo de corifeos que aplauden todo lo que hace, la primera, la ministra Rivera, que tanto daño le ha hecho al campo español". Por ello, Bendodo ha pedido que el próximo domingo la ciudadanía vote en las elecciones europeas "para decidir el cambio" porque "es la última estación antes de llegar a destino. La última estación para el cambio". "El próximo domingo los españoles tenemos la gran oportunidad de decirle a Sánchez que hasta aquí hemos llegado. El Partido Popular va a ganar las elecciones, pero hay que hacerlo de una manera contundente. Que el sanchismo entienda que hasta aquí hemos llegado, que no se pueden pasar todas las líneas rojas y que evidentemente hace falta un cambio en España. El próximo domingo España se juega mucho. El papel en Europa. Ser un país fuerte en Europa. Que nuestra voz se oiga alta y clara. Y que evidentemente seamos influyentes y el Partido Socialista ha demostrado que no. Que agacha la cabeza cada vez que un ministro va a Bruselas", ha señalado. Finalmente, el dirigente popular ha subrayado que "nadie mejor que Carmen Crespo conoce el tema que tanto preocupa a quien vuelve a Andalucía como es la agricultura, el campo, la ganadería, la pesca y el agua", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo