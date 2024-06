Iratxe García advierte del "rancio negacionismo climático" de PP y VOX que "aboca al desastre" del planeta

La europarlamentaria socialista y número 2 del PSOE en las elecciones europeas, Iratxe García, ha advertido este miércoles del "rancio negacionismo climático de la extrema derecha", al que "el PP se ha rendido a sus pies", y que "aboca al desastre" por lo ha rechazado la posibilidad de que haya "una mayoría de las derechas y ultraderechas" en el Parlamento Europeo. Así lo ha aseverado la europarlamentaria vallisoletana, quien ha resaltado "la apuesta decidida" del PSOE, "con una agenda verde, sostenible, y con una transición que hoy no es una opción, que hoy es una obligación" para garantizar el futuro del planeta y "garantizar el futuro del medio natural". En este sentido, García ha recordado que desde el inicio de esta legislatura en el Parlamento Europeo, los socialdemócratas decidieron apostar "como una prioridad" por la defensa del medio ambiente, y se declaró la emergencia climática en Europa, "pero no" porque lo decidiera el PSOE, sino porque así lo dijeron los científicos. "Los científicos nos lo dicen, que ya es tarde y que tenemos que actuar con contundencia", ha enfatizado Iratxe García, quien ha recordado que los socialistas defendieron la "emergencia climática con una agenda ambiciosa", dirigida a reducir las emisiones del CO2, pero también dirigida a restaurar el medio natural. "Y por eso trabajamos con la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza, para poder cuidar estos montes, para poder cuidar este espacio natural que es el que nos garantiza el futuro", ha apuntado la europarlamentaria, quien ha reconocido que el PSOE no se resigna y va "a continuar trabajando con ambición, con firmeza y con compromiso", porque "proteger el medio natural es proteger la salud y la vida de los ciudadanos". Y frente a ello, según ha explicado Iratxe García, se encuentra "ese negacionismo climático que aboca al desastre", por lo que ha insistido que no se puede "permitir" que haya una mayoría "de derechas y de extremaderechas en el Parlamento Europeo". Asimismo, ha apuntado que el PSOE tiene "claras" sus "prioridades", y por eso el Fondo de Recuperación "por el que tanto trabajó el Gobierno de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez" tiene como una de sus prioridades la transición ecológica, el poder avanzar en el desarrollo económico y en el desarrollo industrial, "pero hacerlo de una forma respetuosa" con el medioambiente. Además la Agenda Verde es "también un espacio de oportunidades, de futuro, de desarrollo económico, de iniciativas empresariales respetuosas con el medio", ha sentenciado García.

