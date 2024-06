Koldo García y Javier Hidalgo, entre los convocados este lunes en la comisión de mascarillas del Parlament balear

El asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, y el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, son algunas de las personas que están convocados este lunes en la comisión de investigación del Parlament sobre la compra de mascarillas en la pandemia. Para este lunes, la comisión balear ha llamado a comparecer al exasesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre, a las 10.00 horas; y al que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, a las 10.30 horas. PP y Vox ya han avanzado esta semana que renunciarán a que tanto el asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, y el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, comparezcan en la comisión de investigación de las mascarillas si finalmente no se presentan este lunes en el Parlament, cuando está prevista su comparecencia. En relación a ambos comparecientes, los servicios de la Cámara habrían realizado hasta seis intentos a través de diferentes direcciones y sistemas, todos infructuosos, para reclamar su presencia. También se ha recurrido al INE, sin éxito, para obtener una respuesta y emitir la comunicación pertinente. Cabe recordar que el pasado 24 de mayo, la comisión desconvocó la sesión en la que estaba prevista la comparecencia de Koldo García Izaguirre, al no presentarse el compareciente. El Parlament había citado a las 09.00 horas al asesor del exministro José Luis Ábalos, pero García no había confirmado su asistencia. Tampoco la había descartado ni dado respuesta de ningún tipo a la Cámara. En el caso de Hidalgo, cuya comparecencia estaba prevista para el 28 de mayo, la Cámara ya programó su presencia para el 3 de junio, también por la imposibilidad de hacerle llegar la comunicación. OTRAS PERSONAS LLAMADAS A COMPARECER EN LA COMISIÓN BALEAR Por otro lado, también han sido convocados este lunes en la comisión de investigación del Parlament sobre la compra de mascarillas en la pandemia el actual vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, el 'popular', Antoni Costa, y el director general del IbSalut, Javier Ureña, entre otros. En concreto, la comisión balear ha llamado a comparecer al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación a las 11.30 horas y al director general del IbSalut a las 17.00 horas. Con todo, antes de la comparecencia de Javier Ureña en el Parlament, la Cámara ha convocado a Israel Pilar Ortiz, quien podría ser, según la Audiencia Nacional, un "eslabón" de la trama Koldo; y a la jefa de contratación del IbSalut, Laura Monserrat Calbó.

