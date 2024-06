Bolaños pide el voto para "frenar la ola ultraderechista y reaccionaria" como el pasado 23 de julio en España

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido el voto para el PSOE en los próximos comicios europeos del 9 de junio con "la misión de frenar la ola ultraderechista y reaccionaria en Europa como hicimos en España el pasado 23 de julio". "Nos jugamos una Europa verde, solidaria, tolerante, que quiere más justicia social y más libertad". Así lo ha expuesto Bolaños en su intervención en un acto público del PSOE en Níjar (Almería), quien ha incidido en que "nos estamos jugando que la Comisión Europea tenga comisarios de ultraderecha" a la vez que ha alertado que "tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no les importa pactar con las ultraderechas, como la alemana que tiene aroma neonazi o la española de aroma nostálgico del franquismo como Vox". En este contexto, el ministro ha recordado que "durante la crisis financiera del año 2012, Europa y el Gobierno del PP en España apostaban por los despidos masivos para salir de la crisis, con cifras de paro nunca conocidas en nuestro país". Sin embargo, "el Gobierno socialista cuando tuvimos que hacer frente a la pandemia, apostamos por un modelo radicalmente diferente que creó los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que permitió 3.300.000 trabajadores españoles no perdieran su empleo", ha recalcado. Asimismo, ha destacado que los socialistas con su "influencia en la Comisión Europea hemos dado cuenta de que hay que reforzar el Estado de Bienestar y no recortarlo ante las maldadas", por esta convicción "hemos conseguido en esta pandemia salir de la crisis en algo más de un año, lo que en la crisis financiera de 2012 se tardó diez años". De igual forma, ha puesto en valor que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se hizo un tour por todos los países europeos que eran más reacios a que hubiera fondos europeos para conseguirlos y se trajo a España 163.000 millones de euros". "LOS FONDOS EUROPEOS ESTÁN TRANSFORMANDO EL PAÍS" En este sentido, ha comentado que la candidata del PP, Dolors Montserrat, durante un debate televisivo declaró que "los fondos europeos en España han venido por el PP" para así subrayar que al día siguiente el presidente del PP criticó que "los fondos europeos sólo habían traído deuda a España". Al hilo de lo anterior, Bolaños ha destacado "esos fondos europeos están cambiando y transformando el país" al tiempo que ha acentuado que "ni un céntimo trajo el Partido Popular, al contrario fueron a Bruselas a intentar boicotearlos y no les fue bien". Así, ha indicado que con estos datos "sabemos lo que supone votar al PSOE y lo que supone votar al PP y a Vox, que son una coalición ultra indistinguible y que se puede votar al azar a uno o a otro porque son lo mismo en este momento en España". De igual forma, ha señalado que "ellos nos conocen a nosotros y nosotros sabemos quiénes son" así ha reiterado en que "ellos saben lo que significa el Partido Socialista y por esa razón celebran su internacional ultra en Madrid". "Representamos todo lo que ellos odian" pues "el gobierno socialista representa un modelo de éxito para España y es exportable al resto de Europa", ha valorado. "Somos un gobierno socialdemócrata con una economía que crece y con un estado del bienestar que se refuerza y garantiza derechos apostando por la paz en Ucrania y en Palestina", ha valorado el ministro al tiempo que ha incidido en que "eso es lo que la ultraderecha y la derecha no quiere que le digamos a los españoles y los europeos". Así, ha indicado que "en 2023 España creció económicamente cinco veces más que la media de la Unión Europea y lo hemos hecho reforzando el estado del bienestar". "SOLO PUEDEN COMBATIRNOS CON MENTIRAS" Al hilo de lo anterior, ha afeado que "algunos representantes de la ultraderecha han calificado que la justicia social es aberrante" y ha resaltado que ante ello el PSOE "responde subiendo un 70% las becas, aumentando el salario mínimo, el ingreso mínimo vital y revalorizando las pensiones para garantizar un estado del bienestar fuerte que asegure la calidad de vida de todos". Por último, Bolaños ha apuntado que "la ultraderecha está haciendo una campaña de cacería contra el presidente del Gobierno y contra el Partido Socialista" porque "solo pueden combatirnos con mentiras". Así, ha concluido celebrando que como el pasado 23 de junio en España el PSOE "ganará las elecciones y tendrá un millón de votos más de lo que dicen las encuestas, vamos parar a la coalición ultra".

