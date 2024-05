Manos Limpias pide al juez que retire el pasaporte a la esposa de Pedro Sánchez para que no destruya pruebas

El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que retire el pasaporte a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dado que sus relaciones internacionales le pueden servir para "destruir pruebas y alertar a sus contactos" para poner obstáculos a la instrucción. Así consta en una ampliación de la denuncia que presentó el pasado 9 de abril contra Begoña Gómez, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la causa abierta por un juzgado de Madrid para investigar si existe un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. En esta ampliación, rubricada por el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, se indica además que la retirada del pasaporte no se pide por que hubiera riesgo de fuga, "circunstancia imposible puesto que es la esposa del presidente". Cabe recordar que en la denuncia de Manos Limpias se sostenía que Begoña Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas". Desde el sindicato aseguran que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Gómez es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", sostienen, y añaden que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario. Por otro lado, apunta que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate (...) de la compañía". A esto suma que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo. Tras la admisión de la denuncia por el juzgado de Madrid, Manos Limpias emitió un comunicado en el que aseguraba que basó su escrito en informaciones de medios de comunicación y que, en caso de que las noticias no sean ciertas, "serán quienes la publicaron quienes deberán asumir la falsedad". Posteriormente, el 26 de abril, Manos Limpias entregó a Peinado un informe en relación a cuatro contratos por importe de 10,2 millones de euros que adjudicó el ente público 'Red.es' a la mercantil del empresario Carlos Barrabés, Innova Next SL. Ahora, en la ampliación, apunta que la Administración del Estado no admite recomendaciones en sus contratos, algo que, dicen, sí hizo Gómez. Y pone el foco también en que en los contratos otorgados por 'Red.es' a Barrabés se exigían certificados de Administraciones Publicas para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras. "Los certificados los emite el órgano pagador y nunca el cobrador, como es el caso de (...) Begoña Gómez que su máster fue costeado por Carlos Barrabés", añade. EL OFICIO A LA UCO Este mismo lunes, el juez instructor ofició a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la causa abierta contra Begoña Gómez, según adelantó 'El Mundo' y confirmaron fuentes de la investigación a Europa Press, para que se encargara de las diligencias de investigación. Cabe recordar que la Fiscalía de Madrid presentó un recurso de apelación directa ante la Audiencia Provincial en la que solicitaba que revocará el auto por el que el juez Juan Carlos Peinado aceptó la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez. Según informaron a Europa Press fuentes fiscales, el Ministerio Público pidió el archivo el pasado miércoles, 24 de abril, después de que se diera a conocer que se habían abierto las diligencias que permanecen bajo secreto. Además, el titular del juzgado 41 de Madrid ha citado este viernes en calidad de testigos a dos responsables de medios de comunicación que publicaron las noticias en las que basa la acusación, a petición de Manos Limpias.