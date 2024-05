El PP aspira a ser "decisivo" en los pactos y Rull rechaza investir a Illa

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha asegurado que su partido quiere ser "decisivo" después del 12 de mayo, mientras que el 3 de Junts+ por Barcelona, Josep Rull, ha rechazado investir al candidato del PSC, Salvador Illa. Fernández ha condicionado sus apoyos a acabar con el 'procés' y a dejar de hacer políticas que comportan catalanes de primera y de segunda, ha dicho este martes en el debate electoral de TV3 y Catalunya Ràdio. "Tenemos muy claro que no haremos presidente a Salvador Illa", ha sentenciado Rull, que ha añadido textualmente que el presidente de Catalunya debe decidirse desde Catalunya y no desde Madrid. ABRIR UNA NUEVA ETAPA El candidato de Cs, Carlos Carrizosa, ha criticado a PP y PSC por no cerrar la puerta a pactar con los independentistas que "tanto daño han hecho a Catalunya", y ha defendido que es el momento de abrir una nueva etapa. El cabeza de lista de Vox, Ignacio Garriga, se ha situado en la oposición: "Plantaremos cara al golpismo y al socialismo. Lideraremos la oposición como hemos hecho hasta ahora", ha afirmado. RETORNO DE SEDES SOCIALES El candidato del PSC, Salvdor Illa, ha instado al resto de partidos a aclarar si bloquearán o no su investidura, y ha desvelado que tiene un plan para que vuelvan las sedes sociales de empresas que marcharon de Catalunya en 2017. Jéssica Albiach (Comuns Sumar) ha criticado contra Junts, al que ha tildado de ser la "refundación de Convergència", y ha asegurado que no pactarán con ellos porque son la derecha, según ella. ACEPTAR VOTOS DE AC El presidente de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, ha asegurado que no aceptará los votos de la extrema derecha --"ni la española ni la catalana"-- en referencia a Vox y a Aliança Catalana, y ha preguntado a Rull si ellos también se comprometen a lo mismo. El candidato juntaire ha afirmado que su candidatura no pactará "ni por activa ni por pasiva" con estas formaciones porque textualmente ponen como límite para los pactos el respeto a los derechos humanos fundamentales. La candidata de la CUP, Laia Estrada, ha dicho que el deseo de su formación sería pactar con ERC, Junts y Comuns para "retomar" la agenda social y propia de Catalunya y, a la vez, hacer avanzar el 'procés' de independencia.