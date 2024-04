Sumar deja claro a Sánchez que "lo que vale para Palestina vale para el Sáhara" y respalda su reconocimiento

El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha vuelto a poner de manifiesto las diferencias con el PSOE en la coalición de Gobierno al respaldar con rotundidad el reconocimiento del Sáhara como Estado igual que se quiere hacer con Palestina. Durante su intervención en el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, Errejón ha defendido que ante el "genocidio" que se está produciendo en Gaza por parte de Israel "hace falta el reconocimiento urgente del Estado palestino". "Y lo que vale para Palestina, aunque en esto no estamos de acuerdo, vale para el Sáhara", le ha advertido a Sánchez, amparándose en "los compromisos históricos de España, las resoluciones de Naciones Unidas" y el derecho de los saharauis a la libre autodeterminación". "No dudamos con Palestina, nosotras y nosotros tampoco dudamos con el Sáhara", ha recalcado, poniendo así de manifiesto el rechazo de Sumar a la política del Gobierno respecto al Sáhara, después de que Sánchez respaldara el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española como "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto. Por otra parte, Errejón también ha reivindicado que "hay que llamar las cosas por su nombre", subrayando que "en Gaza lo que está ocurriendo es un genocidio y, frente a este genocidio, hace falta un embargo total de armas, de compra y de venta de armas". "Hace falta romper las relaciones comerciales y hace falta sentar a los responsables ante la Corte Penal Internacional", ha añadido. Asimismo, el portavoz de Sumar ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que este en su intervención haya dicho que algunos miembros de la coalición de Gobierno no condenan el terrorismo, asegurando que su formación sí ha condenado el ataque de Hamás del 7 de octubre contra Israel. "Ustedes saben perfectamente que nosotros repudiamos esos 1.200 asesinados y ahora les devuelvo la pregunta. ¿Condenan ustedes los 33.000 asesinatos, 14.000 de ellos de niños, en Gaza?", le ha preguntado a Feijóo. Errejón ha subrayado que "la ratio ahora mismo está saliendo a 30 palestinos por cada israelí asesinado". "¿Qué ratio les parece a ustedes razonable?", ha insistido.