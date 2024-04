Sánchez reivindica más inversión en defensa para reforzar la "disuasión" frente a la beligerancia de Rusia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido con contundencia la necesidad de una mayor inversión en materia de defensa a nivel europeo ante la beligerancia de Rusia y para potenciar la capacidad de disuasión y situar la industria del sector al nivel que le correspondería a la economía europea. Ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez ha lamentado una vez más que la industria europea de seguridad y defensa ha estado "desatendida durante demasiado tiempo" lo que ha provocado un déficit de inversión de 56.000 millones de euros. "Tenemos menos capacidades, sufrimos vulnerabilidades digitales que se exacerban como consecuencia del auge de la inteligencia artificial, serias carencias en industria de defensa, a pesar de que la economía europea es siete veces más grande que la economía rusa", ha ilustrado. Por ello, ha reivindicado que la UE necesita "contar con las mismas cartas que tienen otras potencias, aunque solo sea para no tener que usarlas". "Necesitamos reforzar nuestra capacidad de disuasión no para ser temidos, no para arrastrar al mundo a ninguna carrera armamentística sino para ser respetados, para poder proteger ese gran proyecto de paz, de democracia y de libertad que es Europa", ha subrayado. España, ha puntualizado el presidente del Gobierno, quiere jugar en ello "el papel que le corresponde como cuarta economía de Europa" y con el cuarto ejército más grande. "Debemos continuar aumentando nuestra inversión, mejorar la coordinación de nuestras fuerzas armadas con los de los Estados miembros y apoyar las iniciativas de la Comisión Europea", ha señalado, si bien ha dejado claro que al mismo tiempo el Gobierno seguirá apostando "por la diplomacia y la paz".