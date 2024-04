Clavijo afirma que no hay "ni una sola acta" del Comité de Gestión Sanitaria de Canarias durante la pandemia

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este lunes que no hay "ni una sola acta" del Comité de Gestión Sanitaria creado por el Gobierno de Canarias durante la pandemia y que estaba presidido por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en calidad de presidente autonómico. "Lo que sabemos es que hubo un acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se creó y se publicó en los medios de comunicación con las personas que formaban parte de ese comité. Lo que sí es cierto es que no se ha encontrado ni una solo acta de las reuniones que se celebraron, que eran prácticamente diarias. Entonces, lo que sí sabemos es que no hay ningún acta, ni se publicó ningún reglamento, ni se publicó nada", ha señalado en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press. Por ello cree que faltan "explicaciones políticas" sobre la gestión de la compra de material sanitario y por eso ve conveniente que Torres sea citado en la comisión de investigación que va a poner en marcha en el Parlamento canario. Ha dicho que su partido está coordinando los posibles comparecientes a través del portavoz parlamentario, José Miguel Barragán, la diputada nacional Cristina Valida y el senador Pedro San Ginés, dejando claro que hay que separar la parte judicial, "que obviamente tendrá que caminar", y la parte política. Clavijo ha indicado que desde el lado del PSOE ha faltado "el reflejo" de dar algunas "explicaciones lógicas" sobre "lo que ocurrió" durante la pandemia "y por qué ocurrió". "A partir de ahí, la parte judicial queda determinada en los juzgados", ha apuntado. Por ello entiende que el ministro debe comparecer ante la comisión de investigación como "máximo responsable" del comité de gestión sanitaria y presidente de la comunidad autónoma, más allá de que sea o no responsable directo de un expediente. El presidente canario no cree que las comisiones de investigación vayan a tensar las relaciones entre CC y PSOE y ha subrayado que en las islas se está gestionando "mejor" con el "modo canario de hacer política", que no cuenta con la "crispación" ni el "enfrentamiento" que hay a nivel nacional. "Hay una situación que hay que explicar y hay que asumir la responsabilidad de explicarlo y en Madrid el espectáculo sí que está siendo lamentable con el y tú más", ha apuntado. Clavijo ve "normal" que el comité de gestión sanitaria se reuniera de forma diaria pero entiende que "tendrán que explicar en las distintas comisiones qué hacía, qué se hablaba y cuáles eran sus funciones". En todo caso, ha indicado que "no es habitual" que no se de cuenta por escrito en una administración pública de unas reuniones de este tipo y tampoco entiendo como "con total naturalidad" desde las filas socialistas no se explica lo que se hacía en esos encuentros en unos momentos "absolutamente inéditos" y aunque no se siguieran los procedimientos normales.