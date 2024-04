Errejón advierte a PNV de que "se equivoca" con su modelo policial porque "la guerra no es contra los pobres"

Sumar ha denunciado que el modelo policial del PNV "criminaliza" a los 'manteros' y le ha advertido de que "se está equivocando" porque, según ha indicado el portavoz de la coalición en el Congreso Iñigo Errejón, "la guerra es contra la pobreza, no es contra los pobres". Errejón ha apoyado este viernes a la candidata de Sumar a lehendakari, Alba García, en un acto en Bilbao, en el que ha recordado el "triste aniversario" de la muerte de Iñigo Cabacas, el joven seguidor del Athletic que falleció en abril de 2012 días después de recibir el impacto de una pelota de goma en una carga policial durante el transcurso de los incidentes registrados tras un partido la Europa League entre el Shalke 04 y el equipo bilbaíno. "Hace 12 años moría asesinado Iñigo Cabacas y su familia todavía está esperando justicia y todavía está esperando reparación", ha señalado Errejón, que ha lamentado que "ayer parece que algunos tuvieron la voluntad de recordar ese triste aniversario volviendo a sacar otra vez a la policía a golpear a trabajadores ambulantes por el hecho de buscarse la vida" en la Gran Vía bilbaína. El portavoz de Sumar ha advertido al PNV de que "se está equivocando" porque "la guerra es contra la pobreza, no es contra los pobres" y ha subrayado que hace falta un modelo policial en Euskadi que "a la gente le garantice tranquilidad y que puede ir por la calle tranquila y segura sin tener miedo de las fuerzas de seguridad que deberían estar para garantizar su tranquilidad". SOBREVIVIR También la candidata a lehendakari ha recordado los incidentes registrados este pasado jueves en la Gran Vía bilbaína cuando se produjo la incautación por parte de la policía de material a manteros que vendían sus productos, principalmente camisetas falsificadas y banderas del Athletic Club. "En Bilbao, pero en cualquier parte, vender en las calles es vivir y es sobrevivir, no es un delito", ha subrayado. De este modo, ha denunciado que el modelo policial del PNV "criminaliza" a los 'manteros'. "Ante estas actuaciones, Sumar rechaza y pide responsabilidades", ha concluido.