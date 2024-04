El Gobierno invita al Valle de los Caídos a familiares de las víctimas tras la visita de Sánchez

El Gobierno ha invitado al Valle de los Caídos a los familiares de las víctimas enterradas en el ahora denominado Cuelgamuros después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya visitado este mismo jueves el laboratorio forense instalado allí, han confirmado fuentes gubernamentales. Mediante una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha trasladado la invitación a todos los familiares que hayan cursado la solicitud de exhumación a visitar el laboratorio instalado en la Capilla del Santo Sepulcro del Valle de Cuelgamuros, con el objetivo de poder recabar información de primera mano sobre las circunstancias, los obstáculos y el avance de los trabajos. Según expone la misiva, serán recibidos por miembros del equipo forense que está trabajando en las criptas desde junio de 2023, y se dará una explicación pormenorizada sobre el operativo de búsqueda, y los familiares tendrán la oportunidad de plantear cuantas cuestiones les parezcan oportunas. Por motivos de seguridad y debido al protocolo de riesgos laborales vigente en el lugar, una vez conocidas las personas interesadas, se organizarán grupos reducidos, explica la carta, que pide además a los interesados que confirmen su asistencia por medio de una contestación a un correo electrónico para gestionar las acreditaciones. Sánchez ha acudido por sorpresa, ya que esta visita no figuraba en la agenda oficial del Gobierno, junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que recientemente ha confirmado que el Consejo de Ministros del 23 de abril trabajaba en varias medidas para seguir desarrollando la Ley de Memoria y continuar con los trabajos de exhumación. Tras hacerse pública la visita de Sánchez, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) han presentado posteriormente una queja, denunciando que a los familiares no se les dejaba acudir al laboratorio forense. El Gobierno ha argumentado que las invitaciones se han comenzado a tramitar esta misma mañana y que antes no se podían realizar por los trabajos y la necesidad de garantizar la seguridad de los visitantes. Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo ha mantenido varias reuniones con familiares en las que se ha transmitido información del Valle de los Caídos, según han precisado las fuentes. VISITA SORPRESA Según ha explicado el Gobierno, el jefe del Ejecutivo ha acudido a Cuelgamuros para conocer de primera mano los trabajos que se están llevando a cabo por el equipo forense para la exhumación de 160 víctimas "cuyos restos han sido reclamados por sus familiares y que se encuentran en las criptas de este inmueble adscrito a Patrimonio Nacional", señalan. Tras recorrer la nave central de la basílica junto al ministro y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Sánchez ha accedido al laboratorio forense y, posteriormente, a las criptas o columbarios donde se encuentran los restos. En las labores de localización e identificación participa un equipo técnico compuesto por seis médicos forenses y más de 20 investigadores especialistas en historia, arqueología y genética.