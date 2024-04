Fernández (PP) dice que "acabar con el proces es también acabar con el sanchismo, dos caras de la misma moneda"

El presidente del PP en Cataluña y candidato a las elecciones del 12 de mayo, Alejandro Fernández, ha cargado contra el líder del Partido Socialista Catalán, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que "acabar con el proces es también acabar con el sanchismo porque son dos caras de la misma moneda" y que no deposita "ninguna esperanza en que corrijan todo lo que están haciendo". "Nosotros tenemos una misión que a corto plazo es compleja. Que es acabar con el proces que es acabar también, o empezar a acabar con el sanchismo. Porque son dos caras de la misma moneda desde el momento en el que el proces actual español lo está liderando Pedro Sánchez. Ya no es que sea cómplice, es que lo lidera. Por lo tanto, eso es el objetivo inicial. Y es que el proces no trae la independencia, trae la decadencia", ha explicado Fernández en una entrevista a EsRadio recogida por Europa Press. Esta deriva, según ha explicado, dificulta un pacto del PP catalán con el PSC en la Generalitat ya que, para que esto ocurriera, tendrían que "romper con todo el separatismo: en Madrid, en las diputaciones, en los consejos comarcales y en las grandes ciudades catalanas". De esta forma, aunque ha defendido que el PP apoyase en su momento la candidatura del actual alcalde socialista de Barcelona, Jaume Colboni, porque "era lo que había que hacer", ha mantenido que no apoyaría la candidatura de Illa si éste no rompe con el independentismo "porque luego te engañan y te traicionan". Asimismo, Fernández, ha explicado que "la clave" por la que Ciudadanos fue ganador de unas elecciones catalanas "después de un desarrollo de más de una década" fue la batalla "por tierra, mar y aire" contra el independentismo recogiendo el testigo del expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras y que su fracaso se produce cuando "todos" los mandatarios del partido 'naranja' se van a Madrid. "Ciudadanos es la historia de un éxito y de un fracaso y te da las claves para saber lo que funciona y lo que fracasa. Ciudadanos fue un proyecto exitoso cuando demostró su valía recogiendo el testigo de lo que había planteado en su momento Alejo Vidal-Quadras, que es la batalla por tierra, mar y aire contra el nacionalismo desde el punto de vista ideológico, y hecha desde Cataluña sin ningún tipo de tutela", ha apostillado. AUGURA QUE EL INDEPENDENTISMO VOLVERÁ A UNIRSE Además, Fernández ha augurado que el independentismo "volverá a unirse" e "intentará completar los tres pasos del que ya es un proceso español y que quedan por desarrollar, que son: uno, la retirada expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña; dos, la aplicación de la amnistía, que no les va a resultar fácil; y tres, la autodeterminación". De esta forma, apelando a la unidad de los partidos constitucionalistas, ha denunciado que Vox ha sufrido un "vergonzante cordón sanitario" durante la presente legislatura en el Parlament de Cataluña y ha pedido a los mandatarios de Vox "que se calmen un poquito" y no agredan a nadie de los partidos constitucionalistas. "Con los diputados de Vox en Cataluña hemos tenido una relación muy buena y hay que tener en cuenta que les han aplicado un vergonzante cordón sanitario como nos lo aplicaron a nosotros con el Pacto del Tinell. Por lo tanto, que no intenten decir que es solo porque es Vox, es que lo aplican a cualquiera que sea español", ha apostillado.