Sémper (PP) exige "respuestas" a Sánchez sobre la adjudicación de los 7 millones "antes de que se las pida un juez"

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar explicaciones, "claridad y respuestas" sobre el contrato de adjudicación de siete millones a la empresa que contaba con una carta de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "antes de que se las pida un juez". Así lo ha manifestado el dirigente 'popular' en declaraciones a los medios en Alicante este martes, tras la información publicada por 'El Confidencial' que dice que Gómez firmó una carta de recomendación para que dos empresas se llevasen una licitación de 7,7 millones de euros del Ministerio de Economía que terminaron consiguiendo. Sémper, que ha recalcado que el PP ha solicitado este martes al Gobierno en el Congreso que le remita el expediente completo del contrato de adjudicación de esos siete millones de euros, ha garantizado que los 'populares' exigirán "transparencia, claridad y respuestas" en "todos los espacios y lugares". En este punto, ha advertido de que quien tiene que dar respuestas "no es la mujer del presidente del Gobierno", sino el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Y no vamos a parar hasta que las dé", ha avanzado. Además, el portavoz del PP ha avisado a Sánchez de que, si no las da "de motu propio" o si "no ha entendido cómo reaccionar ante sospechas de corrupción o de aprovechar su posición política para beneficiar a su entorno", lo hará "en una comisión de investigación en el Congreso y en el Senado o ante el juez". Por ello, ha "recomendado humildemente" al líder del Ejecutivo que dé explicaciones "antes de que se las pida un juez". Sémper, que ha enfatizado en que es "delicado" hablar de los entornos familiares de los políticos, ha incidido en que lo importante en este asunto "no son los negocios en este caso concreto" de Begoña Gómez, sino "qué hace el presidente del Gobierno en relación con los negocios que tiene su entorno familiar". Por esta razón, ha instado "a todos aquellos que todavía ven la realidad con gafas ideológicas" a pensar "qué les parecería" que "la mujer de un presidente del Gobierno participe en un concurso público favoreciendo o hablando bien de una de las empresas que optan por llevarse ese concurso de un Ministerio que depende de su propio marido". "Esto es lo que estamos viendo en España y, por supuesto, vamos a exigir toda la transparencia y toda la información", ha insistido.