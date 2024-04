El PSC estudia denunciar la propuesta de Aragonès sobre el referéndum, que considera electoralista

La portavoz del PSC, Núria Parlon, ha asegurado que el partido está estudiando denunciar la propuesta de este martes del presidente de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones, Pere Aragonès, de celebrar un referéndum de independencia por la vía del artículo 92 de la Constitución, que los socialistas consideran electoralista. En una rueda de prensa en la sede del PSC, Parlon ha criticado el planteamiento de Aragonès en precampaña, porque cree que se enmarca en una propuesta política y no propia del Ejecutivo. "Esta puede ser una de las posibles denuncias, así como otras que puedan llevar a cabo otros de los departamentos que consideremos que no son adecuadas en un momento de precampaña electoral", ha sostenido la portavoz. Preguntada por la propuesta de Aragonès respecto a las vías legales para la celebración del referéndum, ha expresado que "puede haberlas" pero ha reiterado la oposición del PSC a la iniciativa. "Nos gusta que se hable de financiación y que no se hable de cuestiones que nos llevan a la ruptura", ha añadido Parlon, que ha señalado que el referéndum no resolverá los problemas de Cataluña. 'CASO KOLDO' Preguntada por si el PSC teme que el 'caso Koldo' pueda afectar de alguna manera a la campaña de las elecciones catalanas del primer secretario del partido y exministro de Sanidad durante el inicio de la pandemia, Salvador Illa, Parlon ha sostenido que el partido ha sido "implacable ante las situaciones de corrupción política, de corruptelas y de malas praxis". "Salvador Illa, que es nuestro candidato, cuando era ministro de Sanidad compareció muchísimas veces para dar todas las explicaciones en relación a las cuestiones que comprometían en su momento la acción y la contratación del Ministerio, y lo haremos todas las veces que haga falta", ha reiterado.