Ayuso, dispuesta a comparecer en la comisión de las mascarillas: "Que me llamen, que les voy a cantar lo más grande"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado este martes su disposición a comparecer en la comisión de investigación sobre las mascarillas que se ha constituido en el Congreso. "Que me llamen a la comisión, que les voy a cantar lo más grande", ha proclamado ante la Junta Directiva Nacional del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo. Precisamente este martes, el Congreso ha constituido esa comisión parlamentaria que se encargará de investigar los contratos de emergencia de distintas administraciones para la compra de material sanitario durante la pandemia. El PSOE no descarta citar a Ayuso y Sumar ya ha adelantado que quiere escucharla a ella y también a su pareja, Alberto González. Este lunes, la portavoz del PSOE, Ester Peña, aseguró que es "evidente" que "en la Comunidad de Madrid, igual que en Galicia, los responsables políticos y técnicos, lo más lógico es que vengan a explicar qué sucedió". FEIJÓO AVISA SOBRE EL 'CASO KOLDO': "NO NOS VAN A CALLAR" Este martes, ante la Junta Directiva Nacional del PP, Ayuso ha mostrado su posición a comparecer en esa comisión del Congreso si la llaman por si había "alguna duda" sobre su disponibilidad, según han indicado fuentes de su equipo. "Que me llamen a la comisión, que les voy a cantar lo más grande", ha dicho textualmente Ayuso --según las citadas fuentes-- durante su intervención a puerta cerrada ante la plana mayor del Partido Popular. Previamente, Feijóo ha asegurado que los "ataques" del PSOE a su partido intentado "esparcir" su "suciedad" es un "síntoma de debilidad" del Gobierno y les ha emplazado a dar explicaciones sobre "la trama de corrupción que avergüenza hasta a los suyos", en alusión al llamado 'caso Koldo'. "Por mucho que lo intenten, los que llevan 12 meses entre el Tito Berni y el Tito Koldo, no nos van a callar. Si lo que pretenden es equipararnos, que se olviden", ha declarado Feijóo ante la Junta Directiva del PP, una reunión que se ha convocado el mismo día que se cumplen dos años de su llegada a la Presidencia del partido. Feijóo ha advertido de que el PP no va a permitir al PSOE que "esparzan a nadie su suciedad con más suciedad". "Y digo a nadie. Todo lo que están haciendo es un gran síntoma de debilidad. Recurren al ataque e irán a más", ha manifestado, aludiendo así a la insistente petición del PSOE para que dimita Ayuso por el caso de presunto fraude fiscal que afecta a su pareja. El jefe de la oposición ha emplazado al presidente del Gobierno y al PSOE a dar "las explicaciones que faltan por los casos que ya tocan y afectan a la mitad del Gobierno y a la mitad del PSOE". "Y veremos a qué parte de la Moncloa", ha alertado, aludiendo así a las relaciones con Air Europa de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y a la reciente información de El Confidencial acerca de que firmó una carta en 2020 para que dos empresas se llevaran un contrato del Gobierno de siete millones de euros. El líder del PP ha señalado que esas aclaraciones deben darse en sede parlamentaria. "Y que elijan en cuál de las comisiones de investigación quieran dar la información que están ocultando. Si lo que pretenden es dividirnos y desviar la atención, que se olviden", ha avisado. EN LA REUNIÓN TAMBIÉN TOMÓ LA PALABRA GAMARRA Y ALEJANDRO FERNÁNDEZ Durante la Junta Directiva del PP, también tomó la palabra la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, que se centró en repasar las tres citas electorales que afrontan en estos meses: vascas el 21 de abril, catalanas el 12 de mayo y europeas el 9 de junio. Después lo hizo el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, que aprovechó su intervención a puerta cerrada para agradecer haber sido elegido candidato y lanzar una reflexión sobre la "misión histórica" del partido al servicio de Cataluña y de España, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación. Previamente, a su llegada a 'Génova' tras ser preguntado por los periodistas si le costó mucho convencer a Feijóo para que le eligiera candidato, Fernández ha respondido: "Yo la verdad es que estoy encantado de la vida, no solamente pues del enorme honor y responsabilidad que supone encabezar esta candidatura, sino además de hacerlo en el equipo de Alberto Núñez Feijóo". FEIJÓO VIAJA ESTE MIÉRCOLES A BARCELONA Fernández acudió este martes a la reunión de la Junta Directiva del PP acompañado por la jefa de la campaña catalana y eurodiputada, Dolors Montserrat; el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera; y otros cargos del PP catalán. Precisamente está previsto que el presidente nacional del PP viaje este miércoles a Barcelona para arropar al PP catalán en la presentación de candidatos provinciales ante las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.