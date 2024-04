Berto Romero se mete en la divulgación sin olvidar el humor en 'Ovejas eléctricas'

Madrid, 1 abr (EFE).- El humorista Berto Romero regresa a la televisión en abierto con 'Ovejas eléctricas' un "sorprendente e innovador" programa de divulgación para La 2 que combina el humor con la literatura en sus diversas manifestaciones, desde novelas a cómics, guiones de cine o series, canciones e incluso mitos y leyendas populares.

Creado por José Antonio Pérez Ledo, y producido por RTVE junto a K2000 (The Mediapro Studio) -la misma que se encarga de 'Órbita Laika'- el programa, según su creador, es un "proyecto totalmente innovador que hasta ahora no se ha visto nunca en televisión" que contará con lo que Romero mejor sabe, que es "hacer reír".

"Es un programa de literatura diferente, con una narrativa que no se ha hecho en este país y en el que se analizará un tema en concreto en la cultura a lo largo del tiempo", señala Ledo a EFE en una entrevista sobre el programa que llega a las noches de La 2 el próximo 9 de abril.

Romero, que lleva un tiempo alejado de los programas de televisión tras el final de 'Late Motiv' en diciembre de 2021 y más centrado en la ficción tanto en series ('El otro lado', en Movistar Plus +) como en cine ('Mamá o papá'), se convierte ahora en el nuevo rostro de la cadena pública para hablar de cultura pero con su toque de humor.

"A mí lo que se me ha pedido es que haga lo que sé hacer, y es hacer reír. Es verdad que no voy a estar haciendo el cabra ni el loco como en otros programas en los que estamos todo el rato con el código de comedia, pero mi papel aquí es distender o llevar un poco el peso del entretenimiento para que no se haga tan denso el programa", destaca.

Romero estará acompañado por un grupo de colaboradores que participarán en diferentes secciones, todas integradas en un plató diseñado como un 'libro pop up', es decir, que se desplegará al estilo de las obras literarias infantiles.

"Habrá colaboradores y una sección fija en la que personas conocidas muestren su biblioteca o cineteca personal. La idea es que tenga un tono relajado, sin pesadez, para hacer divulgación que resulte amena", apunta Ledo.

Por su parte el humorista destaca que la mecánica del programa "no es muy compleja". "Hay una rastreadora de historias, que va a buscar los orígenes del tema. Luego un colaborador explicará una historia sobre dicho tema y los diferenciará entre la realidad y la ficción. Se sacarán un muestrario donde vamos a ver a través de objetos icónicos (cómics, videojuegos, películas, guiones…) cómo lo ha tratado", explica.

También habrá expertos en cada tema de los que se tratarán en los diez episodios que forman esta primera temporada, y que irán desde la guerra, a las infidelidades, infancia, robos, lugares inventados, crímenes, monstruos, naufragios, distopías y familia.

Se les hará una pequeña entrevista a cada uno de ellos para profundizar más en el tema. "En el caso de las infidelidades vendrá una investigadora privada o en el de las guerras un militar", señala Romero.

Con el título del programa, Ledo ha querido hacer un guiño a la novela de Philp K. Dick '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?' (1968) que adaptó Ridley Scott en 'Blade Runner' (1982), pero además será uno de los libros que se hable en los primeros programas. EFE

