Ángel Arenas: "No estar en los JJOO es un palo sin justificación"

Rafael Peña

Ceuta, 1 abr (EFE).- El exseleccionador nacional Ángel Arenas, considerado uno de los maestros más importantes del kárate nacional e internacional, tiene claro que la ausencia de su deporte en los JJOO de París 2024 ha sido un "palo muy duro y fuerte" y, además, "sin justificación y sin merecerlo".

Ángel Arenas Santianes (Oviedo, Asturias, 1962) ha participado por segunda vez en un clínic de kumite de alto nivel en Ceuta organizado por la Federación de Kárate para transmitir sus conocimientos a los deportistas de la ciudad en el pabellón Díaz-Flor.

"No nos merecemos estar fuera de los JJOO, no sabemos por qué han tomado esta decisión y nadie puede tener ni idea de esta exclusión, ya que tenemos un número de practicantes en todo el mundo que demuestra que el kárate necesita ser olímpico y tenemos una infraestructura a nivel nacional y mundial que evidencian lo mismo", ha afirmado en una entrevista con EFE.

Para atestiguar este testimonio, ha señalado que el kárate "fue uno de los deportes que más público atrajo y más interés tuvo en la última Olimpiada", por lo que desconoce "por qué no está ahí aunque sí se debería estar".

El asturiano, que es cinturón negro 8º DAN por la Real Federación Española de Kárate y la WKF, ha dicho que en los preolímpicos los karatecas "estaban un poco más protegidos a nivel deportivo y era muy importante porque se podía tener una dedicación de mañana y tarde, pero ahora eso es más complicado".

En el caso de España, ha llamado la atención sobre el hecho de que los deportistas "como todos los minoritarios, necesitan dinero para ayudar a los karatecas a moverse porque para estar en la élite el kárate sale caro, es decir, hay infraestructuras, muchas competiciones de mucho nivel, técnicos y deportistas pero cuesta mover a los hijos y supone un enorme esfuerzo, porque acudir a los nacionales e internacionales el coste es alto".

"Necesitamos el apoyo económico que tendría un deporte olímpico pero, desgraciadamente, la división es así y ahora mismo tenemos que subsistir con esta situación", ha puntualizado.

El entrenador e instructor de kárate tiene clara su visión del kárate actual en nuestro país: "sigue evolucionando y funcionando, antes y después de las últimas Olimpiadas sufrió una transformación bastante grande y está en una evolución para sacar gente nueva porque hay unas categorías inferiores que tienen mucho futuro y si se trabaja bien con ellos darán buenos resultados a España", dijo.

No obstante, el exseleccionador tiene presente que el kárate "se ha globalizado mucho, hay más países y más competidores, y eso hace que haya más dificultad para conseguir medallas, pese a lo cual la evolución en España es buena".

Ángel Arenas, después de ocho años al frente de la selección absoluta masculina y femenina (desde 2013 hasta 2021), cerró su etapa en mayo de 2021 después de que el equipo masculino decidiera no presentarse a disputar la medalla de bronce ante el equipo de Azerbaiyán en el Campeonato de Europa para forzar su renuncia.

"Se puede decir que no volveré a ser seleccionador porque me gusta quemar etapas, lo he ido haciendo durante toda mi vida y ahora mismo estoy haciendo un ciclo ya que también a nivel empresarial tenía un centro deportivo muy grande, lo he traspasado y ahora sólo me dedico exclusivamente a mi club", ha dicho.

Los karatecas optaron por no salir a competir por diferencias con el propio seleccionador y con el presidente, Antonio Moreno, algo de lo que quiere pasar página.

"Está descartado ser seleccionador porque las cosas que ya se hicieron no se vuelven a hacer, pero tengo muy claro que continuaré trabajando con la misma intensidad, con un poco menos de fuerza pero con más pasión", afirmó.

Después de nueve años como seleccionador, no se atreve a dar consejos a su sucesor "pero sólo le pediría que haga la selección y el trabajo con la mayor pasión que tenga, que intente ser justo y dormir todas las noches tranquilo pensando que lo que está haciendo es lo mejor para el equipo nacional".

En su opinión, actualmente hay más referentes femeninos que masculinos.

"En chicos estamos pasando un pequeño bache, es cuestión de seguir trabajando, pero en el femenino hay un grupo asentado, tenemos una karateca como María Torres es campeona del mundo y está en la élite, además de que hay otras chicas que lo están haciendo muy bien", indicó.

El asturiano ha defendido que España "siempre ha sido un referente en este deporte, el nivel medio es muy alto, hay muchas competiciones y las cosas saldrán bien".

A pesar de decidir el pasado verano cerrar las puertas del centro deportivo "Arenas Sport Center", Ángel Arenas mantiene su actividad profesional ligada a dar clases, aunque en un recinto de menores dimensiones.

"Voy cubriendo experiencias, el año pasado volví a la isla de Okinawa que es donde nace este deporte y los maestros de allí son amigos, algo que nunca hubiese pensado, y hago algo que me apasiona", ha comentado a EFE.

Para ello, dice que es importante "mantener la ilusión del primer día intacta" y que "nunca" ha tenido "dudas de seguir pese a momentos difíciles y muy duros y otros más fáciles y tranquilos: nunca pensé en dejarlo, hay que disfrutar y nunca pienso en dejar de practicar kárate", aseveró.

"Llevo 46 años practicando kárate, de los cuales casi 40 de ellos he estado enseñando, con la suerte de que muchos de ellos han llegado a lo más alto", ha reflexionado. EFE

rp/cb/og

(foto)