Otxandiano (EH Bildu) afirma que los jóvenes "acelerarán el cambio de ciclo" el 21 de abril en Euskadi

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha afirmado que la juventud "acelerará el cambio de ciclo" en la Comunidad Autónoma Vasca con su voto en las próximas elecciones del 21 de abril, que supondrán "un punto de inflexión". En declaraciones realizadas en Lezo (Guipúzcoa), antes de ofrecer una charla en el marco de Gazte Topagunea, Otxandiano ha señalado que ha podido mantener una conversación con los jóvenes y hablar con ellos sobre "su situación y la de Euskal Herria". "En los últimos días hemos visto que en Euskal Herria hay una pulsión de pueblo, lo hemos visto en la Korrika, lo hemos visto en el partido de la selección vasca, hoy lo estamos viendo en el Gazte Topagunea, y mañana seguramente lo veremos también en el Aberri Eguna", ha afirmado. Por ello, se ha mostrado convencido de que en los próximos comicios se producirá "un punto de inflexión". "Estamos en un nuevo ciclo político, que se va a acelerar el 21 de abril, y para ello es imprescindible el impulso de los jóvenes", ha asegurado. UN CAMINO "JUNTO A LOS JÓVENES" A su juicio, "el camino debe estar junto a los jóvenes", y ha apuntado que EH Bildu "no sustituirá" a la juventud, sino que su objetivo es "recorrer el camino" juntos. "A los jóvenes no se les puede pedir confianza, sino que hay que darles la palabra y la decisión. Deben ser los sujetos protagonistas de las principales decisiones que se deben tomar", ha subrayado, para proponerles hacer "el camino juntos, de la mano". Pello Otxandiano ha expresado su convicción de que EH Bildu "es la fuerza del futuro". "Es imprescindible garantizar a los jóvenes unas condiciones de vida y trabajo dignas. Esto tiene que ver directamente con la vivienda y las condiciones laborales que encuentran en el mercado laboral", ha aseverado. No obstante, considera que eso no es suficiente y ha insistido en que la juventud debe ser "protagonista y dueña de su futuro", y para que eso sea realidad, "EH Bildu debe ser un instrumento". "Después del 21 de abril el protagonismo juvenil será decisivo en este nuevo ciclo político", ha reiterado.