De Andrés(PP) avisa a PNV, EH Bildu y PSE que Euskadi necesita inversión e infraestructuras, no subvenciones y subsidios

El presidente del PP vasco y candidato de esta formación a lehendakari, Javier de Andrés, ha advertido al PNV, EH Bildu y PSE-EE que Euskadi "necesita crecimiento, inversión e infraestructuras, y no subvenciones y subsidios". Además, ha criticado que los jeltzales y la formación soberanista, pese a que quieren marcar diferencias, "funcionan a piñón" con el PSOE, e impulsan políticas "que no convienen a los vascos", por lo que ha asegurado que "fuerza alternativa" son los 'populares'. En un acto político en la plaza Guipúzcoa de San Sebastián, frente a la Diputación, De Andrés, acompañado del portavoz del PP, Borja Sémper, y de la presidenta del PP guipuzcoano y cabeza de lista por este territorio, Muriel Larrea, ha denunciado que EH Bildu y PNV "funcionan a piñón" con el PSOE en el Congreso, para hacer "una política que no es la conveniente para los vascos". En este contexto, ha censurado que EH Bildu y PNV hayan apoyado "un día y otro" las políticas lideradas por el PSOE y ha afirmado que, aunque "ahora se quieren manifestar como diferentes, realmente son lo mismo". Así ha lamentado que estas formaciones "han llegado a acuerdos que son verdaderamente perjudiciales para los vascos". "La política que necesita Euskadi es la de crecimiento, es la de inversión, es la de infraestructuras, no es la de la subvención ni el subsidio", ha subrayado. Javier De Andrés ha lamentado las "fórmulas clientelares" de EH Bildu, PNV y PSE, que "a los vascos no convienen". "Tenemos que ir por una vía diferente, tenemos que apoyar la creación, la inversión, lo que tiene valor añadido", algo que, a su juicio, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, "no entiende" y que EH Bildu y PNV "tampoco han querido entender". Tras criticar que eso está conduciendo a que Euskadi "pierda peso económico en el conjunto de España", ha añadido que se han aprobado leyes, como la de Vivienda, que "está causando también un daño en el País Vasco, y muy particularmente en Guipúzcoa y en San Sebastián, donde se está viendo que se está retirando vivienda del mercado y se están encareciendo los costes del alquiler". De este modo, ha calificado de "populista" la citada Ley, que, a su juicio, busca "contentar a una opinión pública pero sin resolver los problemas, sino lo contrario". "Lo que está sucediendo es que se está asustando al ahorrador, se está asustando a aquellos que tienen que poner sus viviendas en alquiler y no lo están haciendo", ha incidido, para insistir en que, como consecuencia, "se ha rebajado el número de viviendas que están en alquiler y sube el coste". Frente a todo ello ha subrayado que el PP representa "la alternativa". "Nosotros ofrecemos algo diferente y es algo que creo que responde al interés de muchísimas personas en Euskadi, que creen que, por ejemplo, el ahorro es algo importante, que hay que respetar la propiedad, que hay que respetar el libre mercado y que desde luego las fórmulas que aplican estos socios permanentes, pues no son las que convienen en el País Vasco y que hace falta una fuerza alternativa que va a ser posible y va a ser muy fundamental", ha finalizado. "UNIÓN" La presidenta del PP de Guipúzcoa, Muriel Larrea, ha reivindicado la "unión que existe entre todos los vascos sabiendo que todos somos diferentes". Así, ha destacado que el PP valora "a todos dentro de la diferencia" y representa un "modelo alternativo en la política vasca". "Un modelo de libertad fuera de la invasión de la política dentro de todos los ámbitos de la sociedad civil", ha defendido. Finalmente, ha reiterado su reivindicación del "proyecto político alternativo" de su partido, que "es capaz de hacernos volver al camino y a la senda de ser pioneros en España y tirar del carro frente a Europa".