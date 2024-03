El PSOE rechaza cualquier relación con la causa que afecta a siete cargos de su socio de gobierno en Melilla

La secretaria general del PSOE melillense, Gloria Rojas, ha asegurado que su partido no tiene ninguna relación con los casos que han llevado esta semana a la detención de cinco consejeros y dos viceconsejeros de CPM cuando ambos partidos compartieron gobierno entre 2019 y 2023. "La actuación del PSOE durante la anterior legislatura está fuera de toda duda y sospecha", ha asegurado la que fuera vicepresidenta primera de la Ciudad en ese ejecutivo que presidía Eduardo de Castro, expulsado de Ciudadanos en 2021 por no comunicar al partido su imputación en un presunto caso de corrupción. Tras las acusaciones del actual presidente de la ciudad y líder del PP local, Juan José Imbroda, que señala al PSOE y a Eduardo de Castro como "cooperadores necesarios" de CPM, Gloria no solo ha negado esta afirmación, sino que asegura que "de honradez y de lucha contra la corrupción no hay ningún partido que nos pueda dar lecciones". "Si hay un partido en este país que debería estar callado es el PP. Son los que menos pueden hablar de lucha contra la corrupción", ha insistido. Rojas ha reconocido que habrán podido cometer algún error, "como cualquier persona que está al frente de un área de gestión, o se podrá compartir más o menos alguna decisión o iniciativa que hemos llevado a cabo", pero ha sostenido que "todas ellas han estado dentro del marco de la más absoluta legalidad y han sido gestionadas con la máxima honradez". La portavoz del Grupo Socialista ha dicho que en su formación "somos implacables con la corrupción y estamos total y absolutamente en contra de cualquier tipo actividad ilícita, ilegal o que atente contra la ética. Y nuestra colaboración con la Justicia, cuando nos encontramos con un caso, es total", ha remarcado. Al respecto, ha puesto de relieve que fue la Delegación del Gobierno de Melilla, dirigida por la socialista Sabrina Moh, en estrecha coordinación con el Ministerio de Interior, junto con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, la Junta Electoral y el las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la que impidió el intento de fraude del proceso electoral en Melilla. Gloria Rojas ha avanzado que ya están en manos de los servicios jurídicos cualquier intento de vincular al PSOE con las presuntas irregularidades cometidas por CPM, cuyo presidente Mustafa Aberchán y siete cargos han sido detenidos esta semana y cinco de ellos se mantienen en prisión, y avanza que en el caso concreto del popular Juan José Imbroda "tendrá que demostrar todas esas acusaciones que ha hecho contra mi formación en un juzgado".