Andueza dice que el PSE es el único que puede "frenar" a los independentistas y a una derecha con "nula credibilidad"

El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, ha defendido que su partido es el único que puede "frenar" a los independentistas y a una derecha con "nula credibilidad" en Euskadi. Además, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber acudido este sábado a Bilbao a "difamar, ofender, lanzar bulos y calumniar, que es lo que mejor se le da". Andueza ha mantenido este domingo en Bilbao un encuentro con la candidatura socialista de Vizcaya en el arranque de la precampaña electoral, cita en la que ha estado acompañado de la secretaria de Igualdad y número dos de la lista por el Territorio, Patricia Campelo. Tras señalar que los comicios del 21 de abril representan "una inmensa oportunidad" para Euskadi, ha defendido que los socialistas acuden a la cita con las urnas "con ambición, esperanza y el firme ánimo de que salimos para ganar". En este sentido, ha recordado que los socialistas fueron la formación más votada en Euskadi en las pasadas elecciones generales y ha subrayado que el PSE-EE cuenta con un "proyecto de país, plural y diverso". Por contra, ha censurado que PNV y EH Bildu se encuentran "enzarzados todos los días en discutir por la independencia, ver quién es más independentista e inventándose ataques del Gobierno de España, en debates que no interesan a los vascos". "Debates que ni van a mejorar la sanidad, la vivienda, la educación, ni la seguridad... Y nosotros, entretanto, somos el único partido que está haciendo propuestas concretas y soluciones, que es lo que reclama la ciudadanía", ha enfatizado. Asimismo, Andueza ha criticado la actitud del Partido Popular, cuya "credibilidad", en su opinión, es "nula, con un candidato --Javier de Andrés-- que está permanentemente en Madrid". "Ayer andaba por aquí Alberto Núñez Feijóo que no vino a hablar de lo que interesa a los vascos sino a hacer lo único que sabe hacer: difamar, ofender, lanzar bulos y calumniar, que es lo que mejor se le da". En este contexto, ha acusado al líder de los populares de ocupar el puesto por "haber defenestrado" al anterior presidente del PP (Pablo Casado) que "denunció las famosas comisiones de las mascarillas en la Comunidad de Madrid y que optó por tapar la corrupción". "Los socialistas, tras casi seis años en el Gobierno, ante el único caso de corrupción que hemos tenido, hemos respondido inmediatamente y se han tomado medidas. Hemos exigido el acta del responsable político de ese caso de corrupción, con contundencia", ha afirmado, en relación al exministro José Luis Ábalos. "CAIGA QUIEN CAIGA" Asimismo, ha subrayado que los socialistas no se dedican a "destruir pruebas ni romper ordenadores a martillazos" y ha abogado por que la Justicia actúe y "llegue hasta el final, caiga quien caiga". "Ni una lección del Partido Popular", ha añadido. Por todo ello, se ha preguntado qué políticas va a plantear el PP a la ciudadanía vasca cuando "lo único que sabe hacer es patalear, insultar, lanzar bulos, enredar y hacer una oposición fanática al Gobierno de España". "¿Qué políticas van a proponer? ¿Las que están haciendo yendo de la mano de los ultras de Vox? ¿Van a anteponer un liberalismo salvaje a las políticas sociales? ¿Cerrar oficinas de igualdad y censurar obras de teatro? ¿Van a recentralizar el país esos que tan foralistas y autonomistas se declaran?", ha cuestionado. De este modo, ha afirmado que el PSE es el único que puede "frenar a los independentistas y a la derecha y extrema derecha". "Nosotros sí sabemos quiénes somos, dónde estamos y a dónde queremos llevar a Euskadi. Somos la izquierda útil de verdad", ha añadido. Además, ha pedido no hacer caso de aquellos que "quieren vender que las elecciones son cosa de dos y el futuro se va a debatir entre nacionalistas". "Hay otra vía, la nuestra, la socialista, que tenemos y vamos a defender. Porque sabemos que es, con diferencia, la mejor para los vascos, la única que se preocupa por abordar sus problemas reales y darles solución, sin falsas promesas", ha añadido. En este sentido, ha acusado al PNV de haber "sido incapaz de levantar el vuelo de Osakidetza" y de "no creer" en las políticas de vivienda. "Somos la verdadera alternativa. Y vamos a jugar un papel absolutamente fundamental tras las elecciones; esencial porque vamos a ser imprescindibles y determinantes para conformar el próximo Gobierno Vasco", ha insistido. Asimismo, y tras desgranar algunas de las propuestas anunciadas hasta la fecha por los socialistas, ha reconocido que lo que no le quita "ni un minuto de pensamiento es arañar una competencia más o menos". "Y mucho menos entrar en conflicto y competir con el Gobierno de España. Lo que quiero es colaborar porque aplicando la cogobernanza somos más efectivos y fuertes. No voy a entrar en conflicto por la ley de Vivienda, mi sitio es la colaboración, el diálogo y la búsqueda de acuerdos", ha finalizado. Por su parte, la número dos de la lista vizcaína al Parlamento Vasco y Secretaria de Igualdad del PSE-EE, Patricia Campelo, ha valorado la candidatura socialista por Bizkaia para los comicios autonómicos como un "equipo de personas comprometidas e ilusionadas preparadas para poner nueva letra y música a Euskadi". "Tenemos que mirar de frente y ponernos manos a la obra con políticas públicas que aseguren, afiancen y amplíen el Estado de Bienestar", ha recalcado. Tras defender que ante los riesgos globales y locales, un estado de bienestar fuerte es "imprescindible", ha realizado un llamamiento a situar la agenda feminista en el centro de las políticas públicas y ha asegurado que ese compromiso es "irrenunciable" para el PSE-EE, al tiempo que ha recordado la propuesta del PSE de devolver Emakunde a Lehendakaritza.