Feliu (ANC) defiende que la lista cívica "no va en contra" de los partidos independentistas

La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha defendido que la lista cívica "no va en contra" de partidos como ERC, Junts y la CUP, a quienes ha asegurado que no ve como rivales políticos. "Hay una gran bolsa de abstencionismo que estos partidos en muchos casos ya han renunciado a recuperar", ha considerado en una entrevista este domingo en 'Vilaweb' recogida por Europa Press. Ha remarcado que esta lista cívica "no va en contra de nadie" y que la interlocución con los partidos no es su prioridad, sino "hacer la independencia". "Hay quien ya ha empezado a confesar que toda esta abstención se tiene que vehicular y mejor que se haga desde una manera transversal", según Feliu, pero ha criticado que es algo que en público estos partidos no dicen demasiado. También ha dicho que esta lista cívica será un proceso participativo abierto a la ciudadanía que no tendrá "nada que ver" con la ANC y ha subrayado que han trabajado lo suficiente en el proyecto como para estar preparados ante un posible avance de las elecciones.