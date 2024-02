Delegado Gobierno Canarias espera nuevos acuerdos con Mauritania para una mayor colaboración en materia migratoria

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha esperado que el presidente, Pedro Sánchez, alcance durante su próxima visita a Mauritania nuevos acuerdos que propicien una mayor colaboración con el país africano en materia migratoria. Así lo ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una nueva reunión técnica de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en Canarias, donde agregó que durante enero han llegado a las islas 9.700 personas, lo que supone un incremento del 700% respecto al mismo mes del año pasado. "Es un mes que no suele ser de grandes llegadas de migración, pero es verdad que el tiempo ha acompañado con unas calmas insólitas en esta época del año. Lo que esperamos es que haya otra evolución", observó. Respecto a Mauritaria, Pestana indicó que hasta ahora ha sido uno de los principales países colaboradores aunque apuntó que un 85% de las salidas de embarcaciones irregulares que han llegado a Canarias en los últimos meses partieron de sus costas, un problema que "tenemos que intentar resolver". "Hay medios --prosiguió-- y parece que la Unión Europea se implica", para señalar que el hecho de que en la visita al país esté también presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, va a permitir la afluencia de recursos económicos, que es lo que está pidiendo Mauritania para realizar el control en las cercanías de sus costas. Además, el delegado explicó que se contará con la colaboración de la Marina de la Armada Mauritana para que se proceda a la devolución al lugar de origen de las embarcaciones que se intercepten en aguas mauritanas. MONTAÑA MINA TENDRÁ UNA CAPACIDAD SIMILAR A LA ACTUAL Cuestionado por la posibilidad de que el Estado construya un 'macrocentro' de acogida de migrantes en Montaña Mina, en la isla de Lanzarote, Pestana ha hecho especial hincapié en que se trata de un centro atención humanitaria dependiente del Ministerio de Migraciones que tendrá una acogida similar a la actual. Aquí, aseguró que en la actualidad se cuenta con un establecimiento que es provisional, ya que está alquilado, y que cuenta con una capacidad de cerca de 400 personas. De lo que se trata, continuó, es de tener un centro similar, "quizás con algo más de capacidad, o con la capacidad que se pueda desplegar, pero no un 'macrocentro' como se está hablando". "Es un centro mediano como el que se ha funcionado en Montaña Mina sin ningún problema con la población local. Hay negociaciones del Ministerio con el Ayuntamiento y con la Delegación para intentar buscar una ubicación en la que el Consistorio esté conforme y que podamos acordar esa ubicación pero ya en propiedad", aseveró. En cualquier caso, el delegado del Gobierno matizó que es un centro de una atención temporal corta porque la migración en Canarias no se queda en las islas, ya que después se desplaza a los otros centros en la Península. En la actualidad, en el archipiélago existen cerca de 5.000 plazas para inmigrantes y según los últimos datos había una ocupación que rondaba el 50%.