Albares se felicita de que las relaciones comerciales con Argelia se están "normalizando"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha felicitado por la normalización progresiva de las relaciones comerciales con Argelia, ha reiterado que Marruecos es una de las prioridades de la política exterior del Gobierno y se ha reafirmado en cuanto a la posición sobre el Sáhara. Así lo ha hecho durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, en la que algunos de los portavoces parlamentarios, tanto de sus socios de coalición y legislatura como de la oposición, han vuelto a poner de manifiesto su rechazo al respaldo por parte del Gobierno al plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Argelia, ha dicho el ministro, es un "socio estratético" para España, que "mantiene relaciones mutuamente beneficiosas para nuestros dos pueblos". En este sentido, se ha felicitado del regreso el pasado mes de diciembre del embajador argelino, después de que fuera llamado a consultas en marzo de 2022 por el giro respecto al Sáhara y de que "las relaciones económicas y comerciales se van normalizando". Así, ha destacado que Argelia ya ha dado luz verde a las importaciones de productos avícolas, "uno de los principales sectores de exportación de España", y "muy recientemente los productos cárnicos, otro de los grandes productos de exportación española". Igualmente, ha puesto de relieve una vez más que Argelia es "un suministrador fiable" en materia energética y de hecho en 2023 fue el "primer proveedor de gas" a España. Por lo que se refiere a Marruecos, ha asegurado que "es una de las grandes prioridades de la política exterior española", de ahí que Rabat fuera precisamente el destino de su primer viaje al exterior en esta nueva legislatura. "Nuestro objetivo es continuar avanzando en nuestras relaciones económicas, reforzar aún más la cooperación en asuntos como la lucha contra el terrorismo y contra las mafias que trafican con seres humanos y aumentar los intercambios culturales y educativos que nutren las relaciones entre nuestros dos países", ha añadido. En cuanto al Sáhara, se ha limitado inicialmente a reiterar una vez más el respaldo del Gobierno al enviado especial de la ONU, Staffan de Misura, con quien se ha reunido en seis ocasiones y a quien España ha puesto a disposición todos los medios necesarios para cumplir con su misión. En este sentido, el portavoz de Sumar en la comisión, el diplomático Agustín Santos, ha incidido en que "el tiempo empieza a correr" porque De Mistura lleva ya más de dos años en el cargo y no ha habido resultados concretos. Para Santos, dada la "situación excepcional de relaciones con Marruecos" y a que se ha recuperado la relación con Argeli, "quizás ha llegado el momento no solamente de apoyar las gestiones" del enviado de la ONU "sino de volver a recuperar un papel tradicional que tuvo España de interlocución con Marruecos y con Argelia" en lo relativo al Sáhara, dada la importancia para España de lo que allí ocurra. RECONOCIMIENTO DEL SÁHARA Tanto el diputado del BNG Néstor Rego como el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, han afeado a Albares que pida el respaldo para el reconocimiento del Estado palestino, con lo que están de acuerdo, pero no haga lo mismo para el reconocimiento del Sáhara como Estado independiente. "¿Por qué esa doble vara de medir?", le ha preguntado el diputado vasco, a lo que el ministro no ha respondido. Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Floriano, ha pedido nuevamente a Albares que explique el motivo detrás del "cambio de posición" respecto al Sáhara Occidental. "Antes estábamos con Naciones Unidas y ahora no", ha dicho, al tiempo que también le ha reclamado más detalles sobre la apertura prometida de las aduanas de Ceuta y Melilla tras los problemas técnicos aducidos por Rabat. Albares se ha defendido criticando "el giro antimarroquí" que ha su juicio ha dado el PP. "Es de interés de España, de Ceuta, de Melilla, de Canarias, tener las mejores relaciones con un vecino con el que tenemos tantos intereses entrelazados", ha defendido, reivindicando que en Ceuta nunca hubo aduana y el PP no se había quejado y tampoco lo hizo cuando Marruecos cerró de forma unilateral la de Melilla en 2018. Así las cosas, ha pedido al portavoz del PP que sean responsables y "menos oportunistas en política exterior", a lo que Floriano le ha replicado que si la postura de su partido es antimarroquí también lo era la mantenida desde 1975 por todos los gobiernos con la excepción del actual. Por su parte, el portavoz de Vox, Carlos Flores, ha pedido expramente al ministro que se encargue de que "Marruecos reconozca de una vez y por todas, de manera explícita y sin ambajes, sin sombra de duda, la soberanía española sobre Ceuta y sobre Melilla" y demás territorios en el norte de África. "Somos muchos españoles, particularmente ceutíes y melillenses, los que nos sentiríamos mucho más tranquilos si el Gobierno marroquí hiciese un reconocimiento explícito de ello", ha asegurado. "Yo no doy crédito que a usted le tenga que ratificar la españolidad de dos ciudades españolas, un tercero", le ha respondido Albares, para quien se trata de "un argumento muy peligroso porque mañana que va a pedir que también ratifique la españolidad de Irún Francia o de Vigo Portugal".