Juzgan en Cantabria a un acusado de agresión sexual a una joven de 16 años en un portal

23/05/2022 Sede Audiencia Provincial y TSJC Cantabria. Juzgados. Salesas. POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este miércoles a un acusado de agredir sexualmente a una joven de 16 años en un portal, para el que tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejercen los padres de la víctima, piden una pena de tres años de prisión. Por contra, la defensa sostiene que la relación sexual existió y fue consentida, ya que "habían mantenido relaciones en otra ocasión y el día de los hechos habían quedado en encontrarse". Por ello, considera que el acusado no ha cometido delito alguno y pide su absolución. Según el escrito del fiscal, el acusado se encontró con la menor y la introdujo en un portal "agarrándola con fuerza de un brazo". Allí, "la colocó contra la pared e intentó besarla, mordiéndole en el labio, a la par que le tocaba los pechos y los órganos genitales por encima de la ropa". A continuación, "la sujetó por el pelo y trató sin éxito que le hiciera una felación". Ante la resistencia que presentaba la menor, el acusado desistió, pero "le exigió que le masturbase, teniendo que hacerlo", relata el Ministerio público, que añade que, como consecuencia de los hechos, la menor sufre un trastorno de estrés postraumático. La Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual merecedor de tres años de prisión y prohibición de acercarse y comunicar con la joven durante cuatro años. En concepto de responsabilidad civil, solicita que se le imponga el pago de una indemnización de 3.000 euros por la acción física realizada sobre la menor y el daño moral que le ha causado. Por su parte, la acusación particular solicita la misma pena de prisión y la misma indemnización que el fiscal, aunque pide que el alejamiento y la prohibición de comunicar con la menor se eleve a ocho años. También reclama una medida de libertad vigilada, tras la pena de prisión, de cinco años. El juicio por estos hechos se celebrará a las 10.00 horas del miércoles, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.