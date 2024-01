Orihuela (PP y VOX) no subvenciona a la Fundación Miguel Hernández en 2023 pero promete duplicar la ayuda en 2024

El Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) --gobernado por PP y Vox-- no ha asignado en 2023 la subvención anual de 6.000 euros a la Fundación Miguel Hernández, que la entidad emplea para el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández. El concejal de Cultura, Gonzalo Montoya (Vox), ha defendido que se trata de una cuestión administrativa y ha prometido que en 2024 percibirán el doble de la cuantía anual, es decir, 12.000 euros. Los grupos de la oposición PSPV-PSOE y Cambiemos Orihuela habían censurado la no asignación de subvención a la Fundación Miguel Hernández, a lo que Montoya ha respondido que esto "no responde de ningún modo a una decisión política, sino a una cuestión de tipo administrativo". "Hemos observado que podía ser incompatible con otras (ayudas) que habían recibido de otras administraciones públicas. Estamos trabajando para solucionar esos problemas y que en este año puedan percibir el doble de la cuantía que percibían, la que han dejado de percibir en 2023 y la que correspondería de 2024", ha afirmado el edil. Además, Montoya ha puesto en valor que han incluido en los presupuestos una partida propia para la Casa Museo Miguel Hernández. "La Concejalía de Cultura y Vox estamos y estaremos siempre con nuestro poeta universal", ha aseverado. En la misma línea, el alcalde de la localidad, Pepe Vegara (PP), ha resaltado en declaraciones a los medios de comunicación que la Fundación Miguel Hernández es "una de las instituciones principales de la gestión de Orihuela y de lo que culturalmente Orihuela significa". "Miguel Hernández es un personaje fundamental en el desarrollo de la vida cotidiana, cultural y me atrevería a decir que incluso socioeconómica de Orihuela", ha enfatizado, al tiempo que ha añadido que la "defensa" de la figura del poeta forma parte de su vida. Respecto a la subvención, ha señalado que la Fundación tendrá "la dotación económica que ha tenido cada año". "Si este año ha habido algún tipo de error, se corregirá y rápidamente será restituida la cantidad que la Fundación recibe cada año". "La defensa de la Fundación es un trabajo que yo ya he hecho desde cualquier lugar en el que haya ocupado mi vida y, evidentemente, ahora como alcalde pues con muchas más posibilidades y con muchas más fuerzas voy a defender esa Fundación, porque Miguel Hernández es patrimonio de Orihuela y como tal lo tenemos que defender", ha zanjado. EL PSOE CRITICA QUE "SIEMPRE TIENEN LA MISMA EXCUSA" Al respecto, la portavoz del PSOE y exalcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, ha censurado en declaraciones a Europa Press que "siempre tienen la misma excusa". "Nunca es por un tema ideológico, pero no es normal que a seis meses desde que tomaron posesión sigan poniendo este tipo de argumentos y no estén centrados en trabajar y en que ninguna organización se quede sin recibir la subvención que tenía prevista en los presupuestos", ha afeado. En este sentido, ha afirmado que la subvención anual a la Fundación Miguel Hernández se otorga desde hace 20 años y el trámite es "muy sencillo" porque aparece en las subvenciones nominativas de los presupuestos y solo debía aprobarse en junta de gobierno local. "No nos sirve el argumento de que es una cuestión administrativa. Lo que es es una clara intencionalidad de cambiar la forma de hacer las cosas que se venían haciendo. Y eso perjudica la imagen, la figura y estudio de Miguel Hernández", ha aseverado. Por ello, ha pedido "responsabilidad" a Vegara y ha apuntado que están a la espera de recibir el borrador de presupuestos de 2024 para conocer si se ha mantenido la subvención a la Fundación el próximo año. "En caso de que no aparezca, como mínimo que sea el área de Alcaldía o alguna que dirija el PP quien lo incluya y, además, lo aumente, que fue un compromiso", ha recalcado. CAMBIEMOS RECLAMA EL CESE DE MONTOYA Por su parte, Cambiemos Orihuela ha exigido en un comunicado el cese inmediato del concejal de Cultura, puesto que considera que el legado de Miguel Hernández está siendo "completamente despreciado", frente a una agenda cultural que "pasa por una temática exclusivamente religiosa". "Desde Vox argumentan que hay incompatibilidades para recibir la subvención, pero nos resulta extraño que en 24 años que se otorga esta subvención nunca haya habido ninguna incompatibilidad y este año sí. Esto supone, una vez más, un grave ataque a la figura y al legado de Miguel Hernández y una clara puesta en escena de la política reaccionaria cultural de Vox, en la cual todo lo que no es de temática religiosa y conservadora no tiene cabida", ha sostenido Leticia Pertegal, portavoz del grupo. Por ello, ha reclamado el cese del edil Montoya ante su "incapacidad para gestionar" la Concejalía, así como por "las excusas y argumentos vagos e incomprensibles para justificar la no concesión de esta subvención". EL CONSELL "RESPETA" LA AUTONOMÍA MUNICIPAL A nivel autonómico, la portavoz del Consell, Ruth Merino, se ha limitado a afirmar que el gobierno valenciano respeta la autonomía municipal, "al igual que en ocasiones anteriores" ha dicho cuando se le ha preguntado por este tipo de decisiones de ayuntamientos. "No tenemos que hacer ninguna valoración al respecto", ha zanjado Merino en rueda de prensa tras el pleno del Consell de este jueves. Al igual que en Orihuela, PP y Vox comparten gobierno en la Comunitat Valenciana.