La Federación se defiende de "gravísimas y falsas acusaciones" de Tamara Ramos

Madrid, 23 ago (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lamentó en un comunicado las que califica como "gravísimas y falsas acusaciones de Tamara Ramos", antigua compañera de trabajo del presidente Luis Rubiales cuando dirigía el sindicato AFE, en las que denunciaba "humillaciones" y vejaciones.

"He sufrido humillaciones, golpes (puñetazos encima de la mesa), palabras que no puedo repetir por el horario en el que estamos... Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo. No me sorprende en absoluto lo que está pasando, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido", afirmó a Telecinco, donde denunció la antigua directora de marketing de AFE, que Rubiales le preguntaba por el color de su ropa interior.

Ante estas acusaciones, la RFEF anunció en su escrito que ha "tomado medidas legales inmediatas al entender que no se pueden tolerar afirmaciones de semejante magnitud y tan difamatorias que lo único que pretenden es dañar la imagen de Luis Rubiales aprovechándose de la actual corriente mediática".

"Es pertinente informar de que la señora Ramos, además, ha mantenido contacto personal con el presidente Luis Rubiales durante todo este tiempo e, incluso, le ha mandado imágenes familiares, felicitado cumpleaños y hasta le solicitó recientemente un puesto de trabajo en la Federación", desveló.

La RFEF condena "totalmente" unas declaraciones que considera "inadmisibles" y anuncia "la interposición de las acciones penales oportunas". EFE

